Egypte: CAN handball | 1/2 finale - Egypte-Tunisie 30-25 - Ce n'est que partie remise

Maaref et ses équipiers ont raté quelques détails face à l'Égypte. Il ne faudra pas leur en vouloir

Au lendemain de la piètre prestation au dernier Mondial, nous avons regretté l'irresponsabilité de ceux qui ont tout fait pour dilapider bien des acquis que le handball a réussi à engranger, à la force des poignets de ses différentes équipes et générations.

Aujourd'hui, et indépendamment du résultat, que cette discipline sportive, qui égale par son prestige le sport roi dans bien des cités de Tunisie, que les choses vont mieux. Beaucoup mieux. Effectivement, il y a bien un embryon d'équipe très valable.

Nous possédons à l'abri et bien au chaud des cadets et des juniors prêts pour la relève et une lignée d'éléments de grande valeur qui dispose de longues années de réalisations devant elle. Ces progrès sont à portée de main et la prestation de notre «sept» aurait pu être meilleure si la préparation s'était prolongée un peu plus.

Des points positifs

Nous avons vu tout au long de cette partie un certain nombre de points positifs. En effet, l'équipe égyptienne est une formation qui a roulé sa bosse un peu partout, en prenant part à de nombreux tournois. Nombre de ses joueurs évoluent dans de grandes équipes européennes et cela leur donne cette assurance qui leur permet de ne pas trembler, pourtant, ils ont été à maintes reprises bousculés, poussés dans leurs derniers retranchements par des Tunisiens qui ont réussi à les faire douter, par moments, mais leur expérience, comme le fait de redonner rapidement la balle à leurs adversaires au lieu de poser le jeu et ralentir le rythme.

Une salle comble, un public tout acquis, une ambiance digne d'une finale, c'est le décor de cette partie qui démarre à toute vitesse.

Ce sont les Tunisiens qui engagent. Le gardien de but égyptien sauve deux situations impossibles. Les ratages se paient et le «sept» tunisien se retrouve avec un retard de trois buts.

C'est à la huitième minute que les nôtres ouvrent le score et réduisent l'écart à un but, mais perdent un défenseur.

Les Pharaons combinent et creusent l'écart. Leur défense avancée gêne mais les tirs de loin la contournent. Les Egyptiens gardent leurs distances et leurs adversaires éprouvent des difficultés pour entrer résolument dans le match. Zein côté égyptien est de tous les coups et on ne décide pas d'orienter la défense sur lui.

L'écart se creuse dangereusement (10/5). Trop de ratages pour un match aussi important. La 4-2 semble réduire la voracité des Egyptiens, mais découvre les ailes et les Tunisiens n'arrivent pas à décoller (15/7).

Les Tunisiens avaient tort de suivre le rythme de leurs adversaires et avaient intérêt à imposer leur jeu pour les priver du ballon,

Au moment où les Tunisiens accroissent le nombre de leurs tentatives en tirant au-dessus ou sur le gardien, leurs vis-à-vis accentuent leur avance. C'est le fruit de leur expérience.

Vivement la mi-temps pour remettre de l'ordre car les temps morts ne règlent rien. Elle se termine sur le score de 17/12.

Effectivement, le repos a été bénéfique. La reprise a permis aux Tunisiens de calmer le jeu et de réduire l'efficacité de leurs adversaires.

Le jeu toujours aussi enlevé, demeure à l'avantage des Egyptiens qui font parler leur métier, mais le «sept» tunisien est mieux en phase. L'écart demeure de quatre à cinq buts. C'est en fait la différence de classe entre une équipe prête, qui a du répondant et une autre qui cherche à se hisser à la hauteur de son adversaire. Reconnaissons quand même que le gardien de but égyptien a été pour beaucoup dans la prestation des siens.

Ce n'est que partie remise, l'équipe tunisienne a fait son boulot. Les joueurs se sont bien battus. Le match a tenu en haleine ceux qui ont consacré leur après-midi à cette rencontre au sommet.