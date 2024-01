Ile Maurice: Modeste début à l'exercice de vote

Le processus de vote pour le choix du nouveau président et les membres du conseil du Bar Council a débuté hier, avec les résultats attendus le lundi 29 janvier.

Deux candidats se disputent la succession de Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul à la présidence : Me Robin Ramburn, Senior Counsel, et l'avocat Anoup Goodary. L'appel à l'action s'intensifie alors que les membres du Bar Council qui ne se sont pas manifestés en grand nombre hier sont vivement encouragés à participer activement à l'exercice de vote.

Outre la course à la présidence, huit autres avocats se sont portés candidats pour occuper les six postes de membres du conseil. Les candidats en lice sont Mes Natasha Behary Paray, Nikhil Boolell, Avineshwur Raj Dayal, Virginie Desvaux de Marigny, Anoup Goodary (également candidat à la présidence), Mohammad Hisham Ahmed Oozeer, Bishan Ramdenee et Jacques Tsang Mang Kin. La compétition promet d'être intense, avec un choix crucial à faire parmi ces professionnels du droit. Le Bar Council encourage ainsi une participation robuste de ses membres afin de garantir une représentation complète et équilibrée des points de vue au sein de l'organisation.

La présidente sortante, Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul, profitera de l'assemblée générale annuelle, prévue le 29 janvier, pour présenter son bilan de l'année écoulée. De plus, le Bar Council procédera à la nomination des nouveaux auditeurs pour l'année 2024. Cet événement revêt une importance particulière car il marquera non seulement le passage de témoin à la tête du Bar Council, mais également la composition du conseil pour l'année à venir.