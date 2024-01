Ile Maurice: Une femme ligotée et abusée lors d'un cambriolage

Une femme de 31 ans domiciliée à Quatre-Bornes a subi un véritable calvaire dans la soirée du mercredi 21 janvier. Trois malfrats ont fait irruption dans l'appartement qu'elle occupe et ont emporté de l'argent son téléphone portable et du parfum. Les voleurs l'ont auparavant ligoté la victime et abusé d'elle.

Des policiers mandés sur les lieux ont retrouvé la victime recouverte d'une serviette, tétanisée de peur et en état de choc dans sa salle à manger chez le propriétaire de l'appartement, qui habite dans la même cour. Après avoir été rassurée par une policière présente, la victime a confié que trois hommes ont eu accès chez elle par une porte arrière, située dans la cuisine qui était ouverte. Elle se reposait dans sa chambre après avoir bu des médicaments. Selon la jeune femme, elle est sous traitement après avoir eu un accident récemment.

Après le départ des agresseurs vers minuit, elle a réussi à se libérer et a remarqué qu'une somme de Rs 800 qui se trouvait dans son sac à main ainsi que son téléphone portable et un parfum avaient disparu. Elle a également remarqué un mégot de cigarette dans sa cuisine, un masque sanitaire usagé noir dans la chambre de son fils et la clé du portail principal manquait de son trousseau de clés. Elle s'est alors précipitée chez son propriétaire et lui a raconté ce qui s'est passé. Ce dernier a contacté la police.

La cour est équipée d'une caméra de vidéosurveillance qui, selon le propriétaire, a été endommagée à cause du cyclone. Les sous-vêtements de la victime, son T-Shirt qui a été déchiré, le tissu qui a servi à lui attacher les pieds ainsi qu'un pull blanc que la femme dit ne pas lui appartenir ont été sécurisés. La jeune femme a ensuite été conduit à l'hôpital Victoria à Candos pour des soins et a été examinée par un médecin légiste de la police.

Lors d'une opération menée par la Criminal Investigation Division (CID) de Quatre-Bornes, dirigée par l'inspecteur Bhurosah, le sergent Ram de la CID de Beau-Bassin, en collaboration avec les hommes de l'inspecteur Veerasamy du Field Intelligence Office et coordonné par le surintendant Seebaluck, les policiers ont appréhendé, dans la soirée de jeudi, trois sans domicile fixe, le jeudi 24 janvier. Il s'agit de Jean-François Govinden, 33 ans, qui a été arrêté à Quatre-Bornes alors que Javed Musafar Modabaccus, 22 ans, a été arrêté à l'abri de nuit de St Jean et Arassen Mooroogah, 31 ans, à Rose-Belle. Soumis à un interrogatoire serré, les suspects sont passés aux aveux.

Selon nos informations, Jean François Govinden serait le présumé cerveau et connaissait bien les lieux car il avait l'habitude d'effectuer des travaux de maintenance chez le propriétaire. Une dispute a éclaté entre les deux hommes en décembre dernier et le propriétaire l'a renvoyé après qu'une somme d'argent a disparu de chez lui. Jean François Govinden avait prévu, avec ses deux complices, de venir voler chez le propriétaire mais n'ayant pas les clés, il a décidé d'entrer chez sa locataire pour d'abord voler cette dernière. Mais c'est une fois sur place que lui est venue l'idée de la violer. Ses complices se seraient alors mis en colère contre lui. «Nous pann vinn la pou fer sa kalité travay là», auraient répliqué Javed Modabaccus et Arassen Mooroogah à Jean François Govinden. Ils ont ensuite pris quelques affaires appartenant à la mère de famille avant de prendre la fuite.

Les trois suspects ont comparu devant la justice vendredi et ont été reconduit en cellule. D'eux d'entre eux sont déjà fichés à la police, soit Jean François Govinden et Arassen Mooroogah.