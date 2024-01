Algérie: Saihi insiste, à Biskra, sur la continuité du service dans les établissements hospitaliers

BISKRA — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a insisté, jeudi soir à Biskra, sur la nécessité d'assurer la continuité du service de santé dans les établissements hospitaliers "afin d'améliorer la prise en charge des patients dans toutes les spécialités médicales, et dans toutes les régions".

Le ministre, qui présidait la clôture d'une rencontre nationale sur l'élaboration d'un guide des pôles d'activités médicales, à l'Institut national supérieur de formation para-médicale de Biskra, a souligné dans une allocution prononcée à cette occasion, que son département ministériel "s'emploie à concrétiser l'engagement de l'Etat à rapprocher les services de santé du citoyen ".

Un rapprochement, a-t-il dit, conforme aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de fournir un service de santé de qualité au citoyen, quel qu'il soit et où qu'il se trouve en Algérie.

M. Saihi a évoqué, à ce propos, la mise en place de pôles de santé qui constituent l'un des mécanismes garantissant la prise en charge des besoins de certains hôpitaux des régions du sud, et assurant leur accompagnement à partir des centres hospitalo-universitaires du nord du pays.

Il a souligné, dans le même contexte, que le but du développement des pôles de santé vise à créer des structures autonomes, se suffisant à elles-mêmes, dans toutes les spécialités médicales, pour prendre en charge les patients et assurer la continuité du service, en substitution de l'envoi d'un spécialiste dans le cadre du service civil.

Le ministre a également souligné que cette rencontre, organisée par le ministère de la Santé à Biskra, ainsi que les recommandations qui en ont émané, confirment la possibilité de concrétiser la vision consistant à créer des pôles de santé afin d'exploiter les compétences et de bénéficier des expériences des professionnels du secteur.

M. Abdelhak Saihi avait auparavant prononcé une allocution lors de la clôture de la journée d'étude organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), intitulée "la drogue et la jeunesse : défis et solutions ", en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, le président de ce Conseil, Mustapha Hidaoui et du wali de Biskra, Lakhdar Sadas.

Au cours de sa visite dans la wilaya de Biskra, le ministre de la Santé a inspecté, au nouveau pôle urbain de Biskra, le chantier de réalisation d'un hôpital de 240 lits, s'enquérant, notamment, de l'avancement des travaux.

Il a demandé, dans ce contexte, aux responsables concernés d'accélérer le rythme du chantier et de doubler les heures de travail pour livrer le plus rapidement possible.

