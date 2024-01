Congo-Kinshasa: Goma - Virunga Energie annonce la fin des délestages sur son réseau de distribution

La société Virunga Energie a annoncé, jeudi 25 janvier, la fin des délestages dans la ville de Goma (Nord-Kivu). Selon Ephrem Balole, directeur de cette société, ces délestages prennent fin à la suite de la réparation effectuée sur ces matériels électriques endommagés par des bombardements dans les zones d'opérations militaires.

« J'ai le plaisir d'annoncer que déjà les pièces qui manquaient sont déjà livrées et nous les avons installées. Je pense que vous avez vu, les deux derniers jours, on n'est plus passé par le délestage. Nous sommes capables de pouvoir livrer les 11 mégawatts que nous distribuons habituellement avec Soccodée ; puisque Soccodée a 5 mégawatts et le reste est distribué directement sur le réseau de Virunga », a-t-il expliqué.

Réagissant à cette annonce, les acteurs de la société civile de Goma espèrent le rétablissement rapide de la paix. Pour eux, c'est la seule garantie d'éviter des coupures du courant de la centrale électrique de Matebe installée dans le territoire de Rutshuru, jusque-là sous occupation du M23 et ses alliés.

L'année dernière à la suite des problèmes techniques enregistrés au niveau de la centrale de Matebe à cause des bombardements répétitifs des lignes de cette société dans la zone sous occupation du M23, Virunga Energie avait décidé d'instaurer le délestage dans la fourniture en électricité.

« A un moment donné, on était dans l'incapacité de tourner à pleine capacitée ; on tournait seulement avec deux groupes turbo - alternateurs et la 3eme turbine ne pouvait pas tourner parce qu'il fallait des pièces que nous avons commandées en Europe. Donc, à deux tiers de la capacité, ça signifie que nous tournions avec 8,5 mégawatts alors que la demande à laquelle nous répondons dans la ville de Goma est de 11 mégawatts, la centrale est de 13,8 mégawatts, et donc, nous étions privés d'une importante capacité de pouvoir répondre à la demande », a rappelé le directeur de Virunga Energie.