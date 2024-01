Afrique: Forum sur la décentralisation - Les CGLU-Afrique évaluent le niveau d'exécution des décisions prises

En séjour de travail à Brazzaville, la délégation des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU-Afrique), conduite par le secrétaire général, Jean-Pierre Elong Mbassi, a échangé, le 25 janvier, avec le ministre délégué, en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé. Les échanges ont tourné autour de la mise en oeuvre des conclusions du forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local, organisé en mars dernier.

Accompagné de trois autres membres de l'organisation africaine des collectivités territoriales, Jean-Pierre Elong Mbassi s'est dit satisfait du niveau d'exécution de certaines décisions. « Il y a un forum qui s'est tenu ici, il y a quelques temps. Nous sommes venus voir quelles sont les suites de cette rencontre, comment le ministère se préparait à la réalisation de ses conclusions. Nous sommes très contents de voir qu'un certain nombre de dispositions qui ont été arrêtées au forum sont déjà en place, par exemple en ce qui concerne le développement communautaire avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) », a expliqué le secrétaire général des CGLU-Afrique à l'issue de la séance de travail.

Juste Désiré Mondelé et ses hôtes ont, par ailleurs, passé en revue quelques aspects de la coopération décentralisée. « Vous savez qu'un certain nombre d'accords de coopération avaient été signés lors de ce forum, et nous sommes contents de voir que cette coopération progresse, que des missions de coopération sont parties du Congo vers le Maroc, que des projets sont en cours de maturation. L'actuel appel à projet du Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée du Maroc se ferme le 30 mars prochain ; donc il y a encore moyen pour le Congo de présenter des projets à ce fonds. Nous sommes venus raviver ce point au niveau des autorités congolaises », a poursuivi Jean-Pierre Elong Mbassi.

Selon lui, le ministre en charge de la Décentralisation et du Développement local a rappelé à cette délégation que les collectivités locales sont un levier important pour l'emploi des jeunes. Il prévoit, a-t-il annoncé, d'organiser un salon des métiers des collectivités territoriales lors de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local, célébrée le 10 août de chaque année. Un jalon important, d'après les CGLU-Afrique dont la mission principale est de promouvoir la décentralisation sur le continent.

Jean-Pierre Elong Mbassi a, enfin, rappelé que son institution a créé la plus importante plateforme de dialogue sur la gouvernance locale au niveau continental, avec l'organisation depuis 1998 du Sommet africités. Le cinquième Sommet organisé à Dakar, au Sénégal, en décembre 2012, avait, a-t-il rappelé, pour thème « Construire l'unité de l'Afrique pour promouvoir son développement à partir des territoires ». Il a conclu en indiquant:« Pour nous, il n'y a aucune chance que ce continent soit uni si la population à la base n'est pas au coeur de ce mouvement d'unification. C'est pourquoi, que les territoires soient à la base de la légitimité des institutions publiques. Le niveau local est le niveau de vérification du développement, c'est pour cela que la décentralisation est au coeur du développement et de l'intégration continentale ».