Afrique: CAN 2023 - Nigéria vs Cameroun, une affiche de rêve à ne pas rater !

Le Nigeria et le Cameroun vont se retrouver en huitièmes de finale de la CAN 2023. Un choc d'envergure pour les deux nations. Retrouvez dans cet article les compos probables, les statistiques et les dernières informations.

Malgré un début difficile, les deux géants ont réussi leur qualification pour les huitièmes de finale à l'issue de leur dernier tour de matches. Le Nigeria espère mettre fin à une décennie sans trophée de la CAN. Rigobert Song est sous pression pour offrir aux Camerounais une meilleure performance en phase à élimination directe après avoir connu des difficultés en phase de groupes, où ils n'ont gagné qu'un match. De toute évidence, l'une des puissances s'effondrera en huitièmes de finale.

La composition probable du Nigeria vs Cameroun

Nigéria : Nwabali - Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Bassey, Sanusi - Onyeka, Iwobi - Chukwueze, Osimhen, Lookman

Cameroun : Ondoa - Tchato, Castelletto, Wooh, Tolo, Yongwa - Ntcham, Zambo Anguissa - Toko Ekambi, Magri, Nkoudou

Analyse des effectifs

Le Nigeria a un effectif de grande qualité pour disputer cette CAN 2023 ! Bien évidemment, c'est Victor Osimhen qui est au centre des attentions. L'attaquant du Napoli est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il a pu inscrire son premier but dans cette compétition, lors de la première journée. Il voudra poursuivre dans les rencontres à élimination directe. La star nigériane pourra compter sur l'aide de Samuel Chukwueze ou d'Ademola Lookman pour aller au bout.

Dans les rangs du Cameroun, c'est un autre joueur du Napoli qui est très attendu, en la personne d'André-Frank Zambo Anguissa. Fabrice Ondoa a pris la place d'André Onana dans le but camerounais et a livré une très belle prestation face à la Gambie. Enfin, Vincent Aboubakar a pu reprendre l'entraînement ces derniers jours. Il espère faire rapidement son retour avec les Lions Indomptables.

Au terme d'une fin de match d'anthologie face à la Gambie, le Cameroun a pu composter son ticket pour les 8es de finale. Ce n'est toutefois pas pour cela que l'on voit les Lions Indomptables aller très loin dans cette CAN 2024. Ils n'ont clairement pas brillé lors de la phase de poules. L'équipe de Rigobert Song n'a pas fait le poids face au tenant du titre sénégalais (3-1), alors qu'elle a aussi été accrochée par la Guinée, qui a évolué plus d'une mi-temps en infériorité numérique (1-1). La donne s'annonce très compliquée face au Nigeria, qui semble bien plus confiant dans cette entame de compétition.