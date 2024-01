Maroc: Le travail sérieux et le développement des infrastructures sportives, secrets de la réussite des sélections nationales (Directeur du Complexe Mohammed VI de football)

Rabat — Le travail sérieux et de base et le développement des infrastructures sportives sont des facteurs qui ont contribué à la réussite des sélections nationales dans les différents rendez-vous internationaux, a indiqué le directeur du Complexe Mohammed VI de football, Hassan Kharbouch.

Les moyens mis à la disposition des différentes sélections nationales masculines et féminines, toutes catégories d'âge confondues, ont contribué à des réalisations qui ont propulsé le football sur le devant de la scène mondiale, a affirmé à la MAP M. Kharbouch.

Grâce au travail sérieux et au développement des infrastructures, qui s'inscrivent dans les Hautes Orientations Royales, la sélection marocaine a pris la quatrième place du Mondial du Qatar, l'équipe nationale de futsal a amplement mérité sa huitième place mondiale et les équipes des jeunes catégories et féminines ont brillé dans différentes manifestations, a-t-il ajouté.

M. Kharbouch a, dans ce sens, mis l'accent sur l'importance du Complexe Mohammed VI de football, inauguré par SM le Roi Mohammed VI en 2019, qui a marqué un tournant dans le rayonnement du football marocain et constitué la base de plusieurs performances dans les compétitions continentales et internationales, considérant que le Complexe est un monument sportif pionnier offrant ses services aux équipes nationales et abritant des stages et des formations.

La Fédération royale marocaine de football, sur Hautes Instructions Royales, a élaboré un plan d'action ambitieux et une feuille de route portant sur la prise en charge des équipes nationales masculines et féminines, toutes catégories confondues, a fait savoir le responsable, précisant que quelque 26 sélections s'entraînent actuellement au sein du Complexe.

Il a également indiqué qu'il existe une collaboration constante et régulière avec la FIFA et la CAF pour l'organisation d'ateliers dans l'ensemble des spécialités, ajoutant que la relation contractuelle entre le Maroc et la FIFA visant la tenue d'ateliers dans ce Complexe répondant aux normes internationales et assurant les conditions de la réussite, constitue "une source de fierté".

A ce propos, M. Kharbouch a souligné que la FRMF est liée par plusieurs partenariats avec des pays africains, portant sur l'échange en matière de formation et de matches de préparation, au profit de l'ensemble des catégories d'âge, affirmant que ces partenariats s'inspirent de la politique sage de SM le Roi visant l'ouverture sur les pays africains et la promotion des relations sud-sud.

Concernant le travail de base en matière de formation sportive, le directeur du Complexe a mis en avant l'action entreprise au niveau des 13 académies régionales, qui travaillent selon des programmes ambitieux pour la prospection et la formation des talents, afin de produire de futurs champions pour les sélections nationales.

Il a également relevé que le Complexe Mohammed VI de football accueille actuellement 155 filles des U17 et U15, poursuivant leurs études en matinée et jouant au football dans les après-midis, ce qui leur permet de bénéficier de la prise en charge médicale et éducative, tout en profitant des installations du Complexe pour les entraînements.

Le responsable a, également, relevé l'importance de l'académie des arbitres, la première du genre en Afrique, qui offre ses services à des étudiantes en université ou en baccalauréat, bénéficiant d'une formation en matière d'arbitrage hors période d'études.