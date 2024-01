Ile Maurice: Un site inondable choisi pour construire 574 maisons à Arsenal

«Ce n'est pas un endroit approprié pour construire des maisons. Tou lé tan kan ena gro lapli ena gro inondasion laba.» Le lundi 15 janvier, cet habitant d'Arsenal est debout sur la route devenue un torrent d'eau boueuse. L'eau déversée par le cyclone Belal dans un ruisseau serpentant le quartier a quitté son lit pour inonder sa cour et un vaste terrain identifié par le ministère des Terres et du Logement pour que la New Social Living Development Ltd (NSLD) puisse y construire plus de 574 maisons sur deux sites. «Comment pourrait-on construire sur ce terrain ?», se demande-t-il.

La NSDL, au courant que le lieu a été inondé, insiste qu'elle a un plan recommandé par la Land Drainage Authority (LDA) après une étude effectuée par un consultant. Pour rappel, tous les projets de logements sociaux entrepris par cette compagnie sont exemptés de permis d'Environmental Impact Assessment.

Un journaliste de l'express s'est rendu sur place le 15 janvier. Effectivement, le vaste terrain était partiellement inondé. Un amas de terres empilé sur la berge du ruisseau pour les travaux préliminaires ont empêché que tout le site soit sous l'eau tandis que les deux routes, encadrant le terrain, étaient impraticables. La situation fait rappeler les inondations de janvier 2023 quand un complexe résidentiel de la National Housing Development Company Ltd avait été inondé en raison de la topographie du terrain.

%

Photos du même lieu. La première photo (en haut à droite) avait été prise par Ehsan Juman en septembre 2023 et il avait évoqué, à l'époque,les risques.

La NSLD est déjà au courant que le terrain a été inondé lors du passage du Belal. Ses techniciens lui ont fait un rapport. Le député de la circonscription, Ranjiv Woochit, qui, avait d'ailleurs posé une question sur le risque d'inondation sur ce terrain, était également sur les lieux.«J'aurais souhaité que le gouvernement cherche un autre terrain à Arsenal et à Balaclava car le terrain est dans une zone inondable. J'étais moi-même président du conseil de district de Pamplemousses et j'avais refusé plusieurs permis de construction dans le quartier car le terrain est tout le temps humide et il absorbe mal l'eau. Il faut attendre des semaines pour que l'eau s'évapore. Il suffit d'aller voir pour constater que les travaux sont interrompus après chaque averse», explique le député. Ranjiv Woochit affirme que le gouvernement aurait dû d'abord faire de grands drains dans le quartier pour canaliser l'eau vers la rivière Citron.

Nous avons sollicité la direction de la NSLD pour savoir si elle compte abandonner le site pour un autre lieu. Elle nous a fait savoir, qu'avant le début des travaux, un consultant avait été sollicité pour effectuer un Drainage Impact Assessment report sur les deux sites et que la LDA avait donné son feu vert pour ce projet à condition de respecter plusieurs conditions. Les ponts, reliant Terre-Rouge à Triolet, passant par Arsenal et menant vers Triolet, et celui de la rue Malakoff à Arsenal doivent être agrandis. De plus, le constructeur doit agrandir et nettoyer le ruisseau de la région. Finalement, un système de drains doit entourer tout le site. «La NSLD s'est engagée auprès de la LDA à entreprendre ces travaux infrastructurels avant la livraison des maisons», maintient la direction.

Cette dernière insiste que des études géotechniques, hydrogéologiques et hydrologiques ont été entreprises par des experts afin de certifier si le site est constructible ou pas. «Dans le cas des sites d'Arsenal, 1 et 2, les études ont confirmé que la NSLD peut construire des logements sociaux», nous répond la NSLD. La compagnie ajoute que l'approbation du Central Electricity Board, de la Central Water Authority, du conseil de district, de la LDA et de la Waste Water management Authority est nécessaire avant de confirmer le choix d'un site de construction. «À noter que la NSLD a abandonné plusieurs sites initialement identifiés car ils ne correspondaient pas aux critères établis», rappelle la direction.