Sénégal: Atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal - Le CNCR revient sur les défis et formule des recommandations

Malgré les avancées significatives notées dans le secteur de l'agriculture, de nombreux défis persistent et appellent à une action urgente et concertée. C'est l'avis du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr) qui a fait face à la presse hier, jeudi 25 janvier. Cette conférence de presse marque le lancement officiel d'une mobilisation qui rassemblera plus de 2000 paysans, à travers le pays.

« Le statut juridique des exploitations familiales n'est pas toujours formalisé. Les personnes qui exercent les métiers de l'agriculture ne disposent pas de régime de protection sociale. Le Conseil supérieur agro-sylvo-pastoral ne s'est jamais réuni.

Ce qui impacte le dialogue entre les organisations professionnelles et les plus hautes autorités. Le système de financement agricole et rural reste encore peu efficace et peu efficient. Les réponses en faveur des interventions des jeunes souffrent encore de cohérence et de synergie. Ce qui nécessite de repenser leurs approches », a relevé Nazirou Sall président du Cncr. Selon lui, augmenter durablement la productivité des exploitations familiales en résilience face aux changements climatiques, énumérer mieux leur travail et protéger les consommateurs supposent des politiques publiques définies et mises en oeuvre d'une manière concertée qui responsabilise les acteurs privés et surtout les organisations professionnelles agricoles.

Face à cette situation, le Cncr formule des propositions. Il s'agit de promulguer et mettre en application un décret qui formalise les statuts juridiques des exploitations familiales en application du chapitre 5 de la loi agro-sylvo-pastorale afin de faciliter leur accès aux crédits ainsi que de favoriser l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Le Cncr suggère de mettre à jour et faire appliquer le décret relatif à la protection sociale des personnes exerçant les métiers d'agriculture pour garantir une protection sociale adaptée aux paysans ; d'organiser la première session du conseil supérieur agro-sylvo-pastoral en 2024 conformément aux dispositifs prévus par le décret 2007-11-47 afin d'améliorer la gouvernance des politiques agricoles ; d'améliorer de façon quantitative et qualitative les financements destinés aux exploitations familiales en mobilisant davantage des ressources publiques et en favorisant l'accès aux crédits aux structures financières ; d'améliorer la mobilisation des ressources publiques destinées au secteur agricole.

Le Cncr recommande également l'allégement des coûts du crédit par une bonification des taux d'intérêt de 7,5 à 5% et une baisse des frais de connexes; la bonification de la prime d'assurance agricole de 50 à 70% avec un délai de règlement de 6 mois maximum. Le Cncr appelle ainsi les autorités sénégalaises actuelles et futures à prendre en considération ces propositions et à les intégrer dans leurs politiques et programmes en faveur du monde rural. L'organisation reste convaincue que seule une action concertée de tous les acteurs concernés pourra permettre de relever les défis actuels et de garantir un avenir prospère pour le monde rural sénégalais.