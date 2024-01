Afrique: La croissance du PIB mondial devrait ralentir de 2,7% en 2023 à 2,4% en 2024 (rapport CEA)

La croissance du Produit intérieur brut (Pib) mondial devrait ralentir de 2,7% en 2023 à 2,4% en 2024, selon le rapport "World economic situation and prospects (Wesp) » 2024 lancée par la Commission économique pour l'Afrique (Cea) à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Dans un communiqué, la Cea renseigne que la croissance devrait s'améliorer modérément à 2,7% en 2025, mais restera inférieure au taux de croissance de la tendance pré-pandémique de 3,0%.

Le directeur de la division de la macroéconomie et de la gouvernance de la Cea déclare que les conditions financières serrées, associées à un risque croissant de fragmentation géopolitique, présentent des risques pour le commerce mondial et la production industrielle.

Adam Elhiraika ajoute que « si l'économie mondiale a évité le pire scénario d'une récession en 2023, une période prolongée de faible croissance se profile ». Le rapport confie que les perspectives de croissance de nombreux pays en développement, en particulier les pays vulnérables et à faible revenu, sont restées faibles, ce qui rend la récupération complète des pertes pandémiques encore plus insaisissable.

« Le ralentissement économique mondial, le resserrement des conditions monétaires et fiscales et les risques élevés de viabilité de la dette resteront un frein aux perspectives de croissance de la région », a déclaré M. Elhiraika.

« La crise climatique qui se déroule et les événements météorologiques extrêmes saperont la production agricole et le tourisme, tandis que l'instabilité géopolitique continuera d'avoir un impact négatif sur plusieurs sous-régions d'Afrique, en particulier le Sahel et l'Afrique du Nord », rapporte le communiqué.

Adam Elhiraika note que l'économie mondiale s'est avérée plus résiliente que prévu en 2023 au milieu d'un resserrement monétaire important et d'incertitudes politiques persistantes dans le monde entier, même si de multiples chocs résultant des conflits et du changement climatique auront un effet sur la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes, mettant davantage en péril les progrès vers le développement durable.

Le rapport indique que les pays en développement sont confrontés à des perspectives de croissance divergentes à court terme. La croissance économique en Afrique devrait, selon lui, rester faible, passant d'une moyenne de 3,3 % en 2023 à 3,5 % en 2024.

En ce qui concerne l'inflation, le rapport indique qu'après une hausse pendant deux ans, l'inflation mondiale s'est atténuée en 2023, mais est restée supérieure à la moyenne de 2010-2011. L'inflation globale mondiale est tombée de 8,1% en 2022, la valeur la plus élevée depuis près de trois décennies, à environ 5,7% en 2023.