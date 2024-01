Maroc: Parution du livre 'Bejaâd, terroir du mysticisme'

"Bejaâd, terroir du mysticisme" est l'intitulé d'un beau livre consacré à la ville de Bejaâd, qui vient de paraître chez les éditions Axions Communication. Ce livre s'attèle à "faire ressortir les qualités intrinsèques de cette cité, sous toutes ses facettes urbanistiques et spirituelles", souligne la maison d'édition dans un communiqué.

Cet ouvrage permettra au lecteur de "comprendre les multiples rôles joués par la zaouïa Cherkaouiya en vue d'enraciner les piliers du soufisme, donnant lieu à un mode de vie particulier et un savoir créatif hors norme de la conception même de la cohabitation", détaille-t-on.

Ainsi, le nouvel ouvrage suscite la réflexion d'une pléiade d'historiens, d'anthropologues et de sociologues sur la contribution de la zaouïa Cherkaouiya au développement de l'urbanité et la consécration des valeurs du dialogue, en plus de "l'accueil des oulémas de toutes les autres zaouïas à un échange entre musulmans et juifs à des moments névralgiques de l'Histoire".

Ce rapprochement religieux permettra "l'installation de familles juives nombreuses, depuis toujours, dans un esprit de tolérance exemplaire", avant la construction du Mellah à la fin du XIXème siècle, qui constituera également un mouvement massif de Juifs à la quête d'un point d'ancrage.

Par ailleurs, la maison d'édition a précisé que le livre "transporte le lecteur à travers les phases de vie que la ville a traversées" depuis l'émergence de la pensée du Cheikh Abou Obeid-Allah Charqui, partisan de la Tarika Ghazouaniya-Tabbaiya-Aljazouliya, "dans un espace géographique où la vie n'est pas si aisée". Ce qui n'a pas empêché le Cheikh d'affronter les pires difficultés du relief afin d'instaurer un mode de vie paisible et accessible.

Aussi, l'ouvrage décrit comment Bejaâd, largement tournée vers l'immatériel et le spirituel, surmontera "les affres du temps" en vue de consacrer sa dimension architecturale qui marquera ses caractéristiques urbanistiques de manière franche résistant aux vicissitudes de l'Histoire.

Réalisé sous la direction de Lahcen Haddad et Saâd Hossini ce livre témoigne de la grandeur historique de cette ville-zaouia, à travers les textes rédigés minutieusement par Rachid Abidi, Kenza Allali, Mohamed Ben Larbi Cherkaoui, Ahmed Boukari, Abdelmajid Boukari, Moueniss Cherkaoui, Mohamed Cherkaoui Bzioui, Abdelalem Dinia, Bouabid Elbarazi, Mustapha El Hor, Lahcen Haddad, Jamal Hajam, Abdelkarim Jalal, Yehuda Lancry, Mohamed Thami Lharaq, Mohamed Smouni, Fouad Souiba, Fatima Zahra Tabea, Mohamed Touijer et Mohamed Zraia.

Les photographies sont l'oeuvre de Teddy Seguin et de Jamal Morsli Cherkaoui alors que la direction technique a été confiée à Kamal Hossini et la direction artistique à Mohamed Benlahsen et Yacine Benlalsen.