Angola: Le gouvernement crée une unité de gestion du système du canal de Cafu

Ondjiva — Le Gouvernement angolais créera cette année une Unité de gestion pour l'entretien et l'exploitation du système de transfert d'eau du canal de Cafu à la zone des réservoirs, a déclaré le secrétaire d'État à l'Eau, Manuel Quintino.

Inauguré en avril 2022 par le Président de la République, João Lourenço, le projet dispose d'un canal à ciel ouvert, d'une longueur d'environ 165 km, dérivé du réservoir de la section Cafu du fleuve Cunene.

Se confiant vendredi à l'Angop, Manuel Quintino a déclaré que l'Unité de gestion comptera un coordonnateur, un directeur technique, un adjoint et des techniciens formés en hydraulique, électrotechnique, techniciens en mécanique et hydromécanique et du personnel administratif.

"Le système de transfert d'eau achevé il y a deux ans, sous contrat, est toujours sous la responsabilité de l'entrepreneur, notamment la société Sinohydro Corporation", a-t-il rappelé.

Par conséquent, a-t-il expliqué, la garantie est de trois ans pour que l'entrepreneur effectue le suivi et, avant de cesser ses fonctions, il transférera ses connaissances sur le fonctionnement, afin que l'unité puisse réaliser sa mission en 2024.

"Nous sommes ici pour une mission de trois jours, à laquelle participent des techniciens du Ministère de l'Énergie et de l'Eau, de l'Agriculture et des Forêts et du gouvernement local, pour préparer le rapport final qui sera présenté aux autorités supérieures, pour prise de décision", a-t-il souligné.

Il a indiqué que le groupe avait un mois pour compléter le rapport avec la proposition d'une vision de ce que sera l'Unité de Gestion, reflétant les aspects de durabilité du système des travaux de Cafu.

Structure de Cafu

Le projet d'eau de Cafu est le premier d'une série de cinq du gouvernement angolais, créés dans le cadre du programme d'actions structurelles de lutte contre la sécheresse dans la région, qui bénéficieront à 235 mille personnes.

Évaluées à 44.358.360.651 kwanzas, les infrastructures permettent l'abreuvement de 250 mille animaux et l'irrigation de cinq mille hectares de champs agricoles.

Dans le système, des structures métalliques ont été installées pour la chambre de captage d'eau, le bâtiment de la sous-station électrique, avec trois groupes électrogènes d'une capacité d'un mégawatt et un réservoir unidimensionnel, en plus de panneaux solaires capables de générer 1,5 mégawatt d'énergie.

Le projet comprend 30 plaines de 100 mètres de long, 50 mètres de large, cinq à six de profondeur et avec une capacité de stockage d'eau qui varie de 25 000 à 30 000 mètres cubes.