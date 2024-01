Angola: Le Ministre des Technologies pour l'utilisation de l'intelligence artificielle pour préserver l'identité

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, a préconisé vendredi, à Luanda, l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour développer et améliorer la technologie et préserver l'identité des internautes, un protocole pour la protection de la confidentialité.

Dans son intervention à l'ouverture du séminaire sur « La protection des données personnelles en Angola, le gouvernant a déclaré que l'intelligence artificielle aide à protéger les informations confidentielles et à empêcher les accès non autorisés, ainsi que les violations, en préservant la vie privée des personnes et des organisations.

« De nos jours, la dynamique des interactions sociales est de plus en plus différente de celle du siècle dernier. Nous avons assisté à une avancée exponentielle des technologies en Angola et des technologies similaires dans d'autres parties du monde, qui se reflètent dans l'innovation, l'efficacité et l'accessibilité des services », a-t-il déclaré.

Cette révolution, dit-il, « nous interpelle dans de nombreuses dimensions de la vie quotidienne, notamment dans le domaine de la protection des données personnelles ».

Selon lui, le traitement des données personnelles constitue la base essentielle de la plupart des activités humaines, notamment dans le domaine de l'économie numérique.

Pour cette raison, a-t-il renchéri, « il est nécessaire que toutes les parties prenantes de cet écosystème travaillent en harmonie et adoptent une culture de transparence, afin que les citoyens aient la claire perception que leurs données sont traitées de manière éthique et sûre ».

Le ministre a souligné que l'appel à l'action collective suggère de véritables défis qui doivent être surmontés, en premier lieu, une infrastructure technologique et une capacité institutionnelle à la hauteur d'une société en réseau.

Pour sa part, le directeur du Bureau juridique de l'Agence de protection des données (APD), N'junjulo José António, a rappelé que cet organisme a commencé son activité en 2019 et qu'en 2020 il a enregistré au moins 40 autorisations de protection des données, ajoutant qu'en 2021, il y a eu une croissance de plus de 100 processus, et 200 en 2022.

En 2023, l'APD a enregistré 700 processus d'autorisation de protection des données.

Le séminaire, d'une durée d'une journée, est organisé par l'APD, dans le cadre de la journée internationale de la protection des données personnelles du 28 janvier, et a réuni des experts et penseurs engagés dans la protection des données, dans les secteurs de la banque, de l'assurance, des entreprises publiques et privées.