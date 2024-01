Congo-Brazzaville: Formation - La société civile instruite sur les procédures de mobilisation des financements

Lors d'une formation organisée du 23 au 24 janvier à Brazzaville par le Secrétariat permanent de la société civile et des organisations non gouvernementales, des leaders de la société civile, une cinquantaine, ont mis à jour leurs connaissances sur les règles administratives et la mobilisation des ressources financières.

La faible participation de certaines organisations de la société civile à la vie publique, à la mobilisation des fonds, à la maîtrise des règles et procédures administratives et juridiques a poussé le Secrétariat permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales à organiser le séminaire de formation en leur faveur.

« L'objectif du séminaire est de mettre à votre disposition des informations, des stratégies et mécanismes en vue d'accroître vos capacités en matière de mobilisation des financements au niveau national et international pour accompagner et assister au mieux la population congolaise qui a tant besoin des appuis multiformes », a indiqué Germain Céphas Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif s'adressant à la cinquantaine des leaders de la société civile bénéficiaires de la formation.

Germain Céphas Ewangui a, par ailleurs, souligné qu'il y a des structures qui mettent à disposition des fonds au profit des organisations de la société civile mais ceux qui les dirigent sont sous informés. L'ambassade de France a instauré un dispositif de financement des organisations non gouvernementales (ONG) et de l'association dénommée Prissca qui a financé quatorze projets en 2023, a-t-il cité en guise d'exemple. Le fonds d'auto-assistance de l'ambassade des Etats-Unis ; les initiatives de l'Union européenne pour financer les ONG et associations ainsi que celle des agences du système des Nations unies en allongent la liste.

A l'issue de cette formation, les leaders de la société ont donc saisi les multiples opportunités pour bénéficier des financements en vue de mieux accomplir leurs missions. Pour élargir la couverture en ce genre de formation, Germain Céphas Ewangui a sollicité la disponibilité du formateur en vue de la tenue progressive de ce type de formation à Pointe-Noire courant mars prochain, à Ouesso dans le département de la Sangha en avril, à Dolisie dans le département du Niari en mai, avant d'atteindre progressivement l'ensemble des départements du pays.