Afrique de l'Est: Aux Seychelles, IDC a obtenu en 2023 un chiffre d'affaires de plus de 75 millions de dollars

La Seychelles' Islands Development Company (IDC), une agence publique, a connu une année 2023 assez réussie et, malgré certains revers, elle a atteint la plupart de ses objectifs, a déclaré jeudi son directeur général.

Glenny Savy a déclaré aux journalistes que les revers "étaient principalement liés à la capacité de terminer les choses à temps car il y avait plusieurs problèmes, dont la plupart n'étaient pas toujours dus à des problèmes aux Seychelles mais aussi à des problèmes à l'extérieur des Seychelles, tels que l'expédition et l'approvisionnement en matériel".

Il a déclaré que la preuve de leur succès réside dans la croissance et les résultats que l'entreprise a produits l'année dernière, notamment sur le plan financier.

"Nous générons désormais plus d'un milliard de roupies (75,1 millions de dollars) par an en termes de nos diverses activités, et notre rentabilité est bonne. Elle est supérieure à 10 pour cent, ce qu'un investisseur s'attend à recevoir de ses investissements. Nous employons désormais quelque 1'800 personnes, soit une population active importante, notamment pour les Seychelles", a expliqué M. Savy.

L'année dernière a également été une année de changement majeur pour l'entreprise qui a déménagé ses bureaux sur l'Île artificielle du Port pour gagner de l'espace.

« Nous avons réussi à sortir des bureaux petits et exigus dans lesquels nous étions, libérant ainsi de l'espace pour nous développer. En même temps, nous avons également déménagé dans de nouveaux bureaux ici à Île Du Port, qui ouvriront officiellement dans quelques mois. Cela donnera à notre personnel de meilleures espaces de travail. Cela nous a également permis de mettre à niveau tous nos systèmes de gestion", a-t-il ajouté.

M. Savy a également fourni des mises à jour et a déclaré qu'IDC avait connu beaucoup de succès dans les opérations des îles, notamment en termes de tourisme et d'aquaculture, ainsi que dans la fourniture de services et d'installations à divers opérateurs sur les îles.

Le développement et la conception de projets ont été mis en place pour l'île Assomption et l'agriculture sur l'île Coetivy.

Le Directeur Général a détaillé le travail que l'entreprise accomplit dans le cadre de sa responsabilité sociale, notamment la remise des clés à 20 autres jeunes familles pour un projet de copropriété à Persévérance, une autre île artificielle.

« Notre contribution et notre engagement au développement social de notre pays se poursuivront sous diverses formes. Par exemple, cette année, nous contribuerons également au réaménagement de notre ancien Institut créole qui tombe en ruine et à lui redonner son ancienne gloire. Nous prévoyons également d'aider plusieurs écoles", a-t-il déclaré aux journalistes.

M. Savy a partagé la vision de IDC sur le long terme, en particulier dans les cinq prochaines années après l'achèvement du précédent plan quinquennal de développement l'année dernière.

"Nous sommes sur la bonne voie, l'équipe est forte. Nous avons constaté que nous avons atteint la plupart de nos objectifs au cours des cinq dernières années, nous avons même fait plus que ce que nous attendions. Nous allons présenter le prochain au gouvernement dans les prochaines semaines pour approbation, nous sommes bien en avance", a-t-il déclaré.

Pour les cinq prochaines années, M. Savy a déclaré que l'un des plus grands défis auxquels IDC sera confronté sera très certainement écologique, en particulier en ce qui concerne l'érosion côtière, et que l'une des plus grandes inquiétudes sera la dégradation de l'environnement, en particulier des plages et du littoral des îles extérieures.

"Nous avons accompli beaucoup de choses en termes de gestion de la conservation et maintenant la menace d'érosion côtière devient très importante. Je pense qu'une grande partie de nos ressources et de notre énergie au cours des cinq prochaines années sera consacrée à trouver des moyens d'atténuer le changement climatique. Nous espérons que nous serons en mesure de trouver quelques solutions qui pourront ensuite être utilisées à Mahé et dans d'autres îles intérieures qui sont également confrontées à la même menace", a-t-il déclaré.