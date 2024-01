Afrique: ANEF - Première réunion du Comité de Pilotage du projet FERMA 'Femmes Résilientes au Moyen Atlas'

Rabat — Le Comité de Pilotage du projet FERMA "Femmes Résilientes au Moyen Atlas" destiné à améliorer les conditions de vie des femmes et à renforcer leur adaptation aux changements climatiques dans la zone du Parc National de Khénifra, a tenu sa première réunion jeudi à Rabat, a annoncé l'Agence Nationale des Eaux Forêts (ANEF).

Cette réunion, présidée par le Directeur Général de l'ANEF Abderrahim Houmy, a été consacrée essentiellement à la validation du plan de mise en oeuvre du Projet, à l'adoption du Plan d'Action pour l'année 2024 ainsi qu'à la revue de la réalisation des activités pré-requises au titre de la phase du démarrage du Projet, précise vendredi un communiqué de l'agence.

Cité dans le communiqué, M. Houmy a souligné à cette occasion l'importance de ce Projet qui "vise l'amélioration des conditions de vie des femmes et le renforcement de leur adaptation aux changements climatiques dans la zone du Parc National de Khénifra, à travers une approche novatrice basée sur le développement des solutions fondées sur la nature pour la conservation et la valorisation de la biodiversité, l'appui aux coopératives féminines et valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL), et la gouvernance participative et le renforcement des capacités".

Le Projet FERMA [2023-2028], bénéficiant d'un appui financier des Affaires Mondiales Canada (AMC) de 10 millions de dollars canadiens et dont l'exécution est confiée à la Société Canadienne de Coopération pour le Développement International (SOCODEVI), s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030", notamment dans ses volets liés à la conservation et la valorisation de la biodiversité, à la restauration des écosystèmes forestiers et au développement socio-économique, précise le communiqué.

%

Le Projet intervient dans la zone du Parc National de Khénifra qui s'étale sur une superficie de 84.000 ha et "recèle d'énormes potentialités écologiques et socio-économiques en plus d'une richesse historique et socio-culturelle très variée", ajoute la même source.

Selon l'ANEF, le projet, conçu en parfait alignement avec son Plan d'Action Genre, accorde une attention particulière à la femme, "compte tenu de son rôle important et essentiel dans la gestion durable et la préservation des ressources naturelles, et également de sa contribution significative à la résilience face aux changements climatiques".

Sur le plan quantitatif, le Projet bénéficiera directement à 2.650 personnes dont 1.500 femmes, sachant que les bénéficiaires indirects s'élèvent environ à 20.000 personnes. Il ciblera plus spécifiquement les femmes membres des structures d'économie collective (coopératives et associations...) actives dans les filières de l'écotourisme, des produits forestiers non ligneux et des produits de terroirs, indique le communiqué.

La première réunion du Comité de Pilotage du projet FERMA s'est déroulée en présence du Directeur Général de la SOCODEVI, en charge de l'exécution du projet, et du représentant des Affaires Mondiales Canada.