Ile Maurice: Un policier et son complice arrêtés pour extorsion

Un sergent de police affecté à la SSU No 1 et un sans domicile fixe de 25 ans ont été arrêtés ce vendredi 26 janvier. Ils ont tenté d'extorquer de l'argent à un homme d'affaires de 31 ans résidant à Cottage.

Le policier et son complice ont débarqué chez l'homme d'affaires le 25 janvier. Le sergent et son acolyte, qui portait également une veste avec l'écusson de la police, ont informé le trentenaire qu'ils travaillaient dans une unité de renseignement de la police et qu'ils avaient obtenu des informations selon lesquelles il se livrait au trafic de drogue.

Le sergent a alors demandé Rs 70 000, dont Rs 50 000 pour son supérieur, un haut gradé, Rs 10 000 pour lui-même et Rs 10 000 pour son collègue. Le businessman a déclaré qu'il n'avait pas cet argent, mais le sergent aurait proféré des menaces à son encontre et a indiqué qu'il reviendrait le lendemain. «Si pa gagn kass la, pu ena sirpriz dan to lakaz» a dit le policier avant de s'en aller.

Le jeune homme a alors contacté le Field Intelligence Office du Nord. Une opération de surveillance a été menée par l'inspecteur Gunga et les agents Sooklall, Anamalay et Museligadoo. Une fois les suspects revenus sur les lieux, les agents ont procédé à leur arrestation. «Sori mazor enn tantasion inn trap mwa pou demann kas» a dit le sergent lors de son arrestation. L'autre suspect avait déjà été arrêté par l'ADSU pour une affaire de drogue.