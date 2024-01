Afrique de l'Est: Signature d'un accord visant à renforcer l'intégration des réfugiés et des communautés d'accueil dans l'économie de masse en Éthiopie

<strong>Addis Ababa — Signature d'un accord de partenariat entre des acteurs pertinents en Éthiopie pour améliorer la promotion, l'inclusion et la protection des réfugiés et de leurs communautés d'accueil dans l'économie de pointe.

Le ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie, Belete Mola, le directeur de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour l'Éthiopie, Djibouti, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud, Alexio Musindo, le directeur général de l'Information Technology Park Corporation, Henock Ahmed, et le chef du bureau de l'innovation et de la technologie de l'État régional de Somalie, Fatuma Mohamed, ont signé l'accord.

L'objectif est de soutenir le ministère éthiopien de l'innovation et de la technologie dans le développement et l'adoption d'une stratégie quinquennale d'inclusion numérique qui considère l'intégration des réfugiés comme un groupe pouvant contribuer et bénéficier de la transformation numérique en cours dans le pays.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le ministre de l'innovation et de la technologie, Belete Mola, a déclaré que l'accord signifiait un engagement profond en faveur d'un avenir où la technologie donne du pouvoir, et non de l'exclusion, et où les réfugiés et les communautés d'accueil peuvent prospérer ensemble dans l'économie numérique.

Nous reconnaissons le pouvoir de transformation de la technologie, inscrit dans notre stratégie Digital Ethiopia 2025. Cependant, nous reconnaissons également la persistance de la fracture numérique qui menace de laisser de côté les groupes marginalisés, y compris les réfugiés et les jeunes vulnérables."

Il s'est engagé à continuer à travailler main dans la main avec l'OIT pour renforcer l'intégration des préoccupations des réfugiés dans nos stratégies nationales d'inclusion numérique, en tirant parti de l'expertise de l'OIT dans la promotion du travail décent et du dialogue social dans l'économie numérique, en garantissant des opportunités justes et équitables pour tous, en explorant de nouvelles voies de collaboration, telles que le soutien au développement des compétences numériques pour les réfugiés et les communautés d'accueil dans d'autres parties de l'Ethiopie.

Nous pensons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons construire un avenir numérique qui ne soit pas seulement prospère mais aussi inclusif, équitable et durable, où la technologie permet à chaque individu, quel que soit son milieu ou son origine, d'atteindre son plein potentiel dans l'avenir".

Le directeur du bureau national de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour l'Éthiopie, Alexio Musindo, a quant à lui déclaré que l'OIT soutenait la stratégie quinquennale d'inclusion numérique du ministère visant à intégrer les réfugiés, en s'appuyant sur l'initiative "Perspectives".

"En tant qu'OIT, nous pensons que cet accord renforcera le potentiel de l'économie numérique à générer des emplois pour favoriser l'inclusion économique. Grâce à ce partenariat, les perspectives des réfugiés seront intégrées dans la stratégie nationale quinquennale d'inclusion numérique".

Il a ajouté que l'OIT collaborera avec l'Information Technology Park Cooperation pour offrir des stages et des emplois de premier niveau aux jeunes diplômés dans le secteur des TIC et de l'économie numérique.

Un centre TIC sera également créé dans la zone de Fafan, dans la région de Somalie, afin de fournir une connectivité, une formation aux compétences numériques et un espace de travail en commun pour renforcer l'autonomie des réfugiés et des communautés d'accueil, a-t-il ajouté.

Les accords de partenariat favoriseront également l'accès à l'emploi et l'amélioration des conditions de vie des réfugiés et des jeunes des communautés d'accueil.

L'accord devrait également promouvoir le développement des compétences numériques en réduisant la fracture numérique et en encourageant l'alphabétisation numérique et l'économie numérique inclusive en promouvant la participation des groupes marginalisés dans la Gig Economy, a souligné le directeur.

Le gouvernement des Pays-Bas apportera un soutien financier à la mise en oeuvre des accords, a-t-on indiqué.