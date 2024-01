Ethiopie: Des fonctionnaires du ministère et du PAM se consultent sur la fourniture d'une aide humanitaire efficace et le renforcement de la résilience

<strong>Addis Ababa — La ministre des finances Semereta Sewasew s'est entretenue aujourd'hui avec la directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM), Valerie Guarnieri, au sujet de l'efficacité de la fourniture de l'aide humanitaire et de l'expansion des activités de renforcement de la résilience.

Après avoir souligné la coopération de longue date entre l'Éthiopie et le PAM en matière de sauvetage et de secours, les fonctionnaires ont discuté des efforts en cours, des réformes dans la fourniture de l'aide alimentaire et des questions qui doivent être examinées.

À cette occasion, le ministre d'État Semereta a déclaré que l'Éthiopie était confrontée à de multiples défis, comme c'est le cas pour de nombreux pays dans le monde.

Les diverses catastrophes naturelles et causées par l'homme ont mis la vie des gens en danger, en particulier dans les endroits les plus vulnérables, a-t-elle ajouté.

En raison de ces facteurs, le besoin d'aide humanitaire a augmenté de manière disproportionnée par rapport à la capacité de répondre à tous les besoins.

Selon elle, le gouvernement éthiopien a déployé un maximum d'efforts, dans la limite de ses capacités et de ses ressources, pour atteindre les personnes les plus vulnérables, en coordination avec divers partenaires, dont le Programme alimentaire mondial (PAM).

%

Le Programme alimentaire mondial, la plus grande organisation humanitaire au monde, joue un rôle essentiel en apportant une aide alimentaire vitale et des transferts d'argent inconditionnels à des millions de personnes parmi les plus vulnérables en Éthiopie, notamment dans les régions d'Afar, d'Amhara, de Tigray et de Somalie.

Le ministre d'État a ajouté que le programme de filet de sécurité productif (PSNP) mené par le gouvernement couvre également une partie importante des personnes dans le besoin, bien que l'aide soit sans commune mesure avec les besoins croissants.

Selon un communiqué de presse du ministère des finances, le gouvernement éthiopien s'est également concentré sur des interventions de renforcement de la résilience afin de protéger les moyens de subsistance des personnes vulnérables par le biais de divers efforts de diversification et de génération de revenus comme moyen durable de créer des personnes autonomes.

La directrice exécutive adjointe du PAM, Valerie Guarnieri, a pour sa part souligné la nécessité d'améliorer les relations entre le gouvernement éthiopien et tous les acteurs humanitaires.

Elle a déclaré que l'importance d'un alignement et d'une coordination solides avec le gouvernement et d'autres initiatives similaires est cruciale pour atteindre en priorité les personnes les plus démunies.

À cet égard, l'amélioration de la pratique consistant à fournir et à partager des données actualisées afin de créer une synergie entre les interventions soutenues par les partenaires et dirigées par le gouvernement a été soulevée comme un point critique.

Au cours de la discussion, l'importance de créer un système national unifié d'enregistrement des données pour identifier les bénéficiaires et gérer les priorités augmenterait l'efficacité de tous les types d'aide humanitaire en rectifiant le chevauchement de l'assistance.

Il a également été convenu que le programme national d'identification jouera un rôle primordial dans la mise en place d'un système de registre social crédible pour la gestion efficace de l'aide humanitaire et au-delà.