Afrique: CAN 2023 - Onana ou Ondoa ? Qui pour garder le Cameroun contre le Nigéria ?

Alors que le Cameroun défie le Nigéria ce samedi en huitièmes de finale de la CAN 2023, il réside des incertitudes sur celui qui devra garder les cages des Lions indomptables face aux Super Eagles, entre André Onana et Fabrice Ondoa.

Le Cameroun s'est qualifié pour la deuxième étape de la compétition qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables ont terminé en tant que deuxièmes du Groupe C, avec quatre points, derrière le Sénégal, champion en titre.

Si les Lions indomptables ont atteint cette étape des huitièmes, c'est à cause d'une victoire sensationnelle 3-2 décrochée contre la Gambie lors de leur dernier match de groupe. Pour ce match décisif, c'est Ondoa qui a gardé les cages du Cameroun, sa deuxième fois dans cette CAN, Onana ayant été préféré lors de la précédente rencontre.

Ondoa l'emportera, tout est contre Onana !

Lors des trois matchs du Cameroun à la CAN, les Lions ont encaissé six buts. Ondoa en a pris un durant leur première sortie, avant d'encaisser deux autres à la fin. Le portier de Nîmes a concédé trois buts en deux matchs, soit le même nombre qu'Onana en une seule rencontre.

Il est vrai que Onana a joué contre le Sénégal de Sadio Mané, alors que Ondoa a été présent face à la Guinée et à la Gambie. Mais, cela n'explique en rien que le gardien de Manchester United soit le plus apprécié à cause de la taille de son adversaire.

Ses statistiques avant d'arriver en Côte d'Ivoire ne sont pas en sa faveur. Avec United, Onana a encaissé 29 buts en 21 matchs. C'est un bilan aggravé par les trois pris à la CAN. Cela fait de lui le premeir gardien des 5 meilleurs championnats à encaisser 50 buts cette saison, toutes compétitions confondues (47 buts concédés avec United et 3 avec le Cameroun).

En bref, Ondoa devrait être préféré par Rigobert Song pour le match contre le Nigéria. D'ailleurs, le portier de 28 ans, même s'il évolue en troisième division française, a montré qu'il est apte à aider son équipe. N'oublions pas que le meilleur gardien de la CAN 2017 remporté par le Cameroun est à sa quatrième CAN avec les Lions indomptables depuis 2015.

Onana n'a pas le soutien d'Eto'o !

Selon plusieurs sources, Onana a voulu quitter la tanière des Lions à la CAN, après une violente dispute avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Cependant, ces mêmes sources disent qu'il a décidé de mettre de côté ses différends personnels avec la légende du Barça et penser à l'équipe du Cameroun.

En bref, les deux gardiens du Cameroun ont déjà été titularisés au moins une fois à cette CAN avec le Cameroun. Actuellement, plusieurs observateurs s'interrogent sur celui qui devrait être le prochain sur la liste des titulaires contre le Nigéria. Pour avoir rejoint la CAN tardivement et pour sa forme actuelle, ainsi que son expérience vis-à-vis d'Ondoa, Onana ne devrait pas être le premier choix de Song face aux Super Eagles.