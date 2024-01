Afrique: CAN 2023 - « On doit représenter le foot africain », José Peseiro avant Nigéria-Cameroun

interview

À la veille de leur match de ce samedi contre le Cameroun à la CAN 2023, le sélectionneur du Nigéria, José Peseiro, a animé la traditionnelle conférence de presse. Moses Simon était aussi là.

Le Nigéria défie le Cameroun ce samedi à partir de 20h, heure locale, au Stade Félix-Houphouët-Boigny. Une rencontre des huitièmes de finale de la CAN 2023, qui s'annonce épique.

C'est un match très difficile pour les deux équipes. Le Nigeria affronte le Cameroun. C'est un match historique. Parce que les deux pays se rencontrent en huitièmes. Comment avez-vous préparé ce match ?

Peseiro : Bonsoir. C'est un match difficile, bien sûr. Ce match, je pense que ce sont 8 titres d'Afrique. Les 8 titres. Vous le savez. La responsabilité, c'est un match historique. Contre une grande équipe. Et le Cameroun joue contre une grande équipe aussi. Vous savez ce que vous devez faire. Vous voulez battre le Cameroun. Vous ne voulez pas de buts concrets. Au moins, vous voulez en marquer un. Et passer. Pour cela, vous devez jouer avec le même enthousiasme. La même demande, l'entraînement, la concentration. Le maximum de sacrifice. Pour courir, pour lutter. Pour jouer. Et pour l'apprécier aussi.

Vous, les joueurs et vos coéquipiers. Comment vous vous sentez ? Quelle est la signification de jouer dans ce genre de match ?

Simon : Je pense que nous nous sentons très bien. Nous prenons chaque match étape par étape. C'est la même chose pour les autres.

%

Moses, vous avez un de vos coéquipiers du Cameroun, Castelleto. L'avez-vous appelé pour discuter du match ? Il va vous offrir un jeu très spécial.

Simon : En fait, oui. Nous avons parlé du match. La chose dont nous avons discuté est entre nous. Mais nous avons dit qu'une fois qu'on reviendra au club, on se reverra.

Aujourd'hui, quelle est l'impression que vous avez, ou du moins, comment est-ce que vous trouvez l'équipe du Cameroun par rapport à celle que vous avez jouée en 2019 ?

Simon : En 2019, nous avons joué contre eux. Ils sont forts. Nous savons qu'ils sont une bonne équipe. Je crois qu'ils sont meilleurs qu'il y a cinq ans et que mon équipe est aussi meilleure qu'en 2019. On verra après le match.

La question est pour vous deux. Coach, ce match est un parmi de nombreux autres, dont un a été joué il y a 40 ans. Le Cameroun a gagné leur première CAN, ici en Côte d'Ivoire, dans le stade où vous allez jouer demain, exactement 40 ans auparavant. C'est la dernière fois que le Cameroun a gagné ce match, 3-1. C'était le début de leur victoire des 5 titres africains. Pensez-vous que le Nigeria peut changer cette histoire 40 ans plus tard ?

Peseiro : C'est notre objectif. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est mieux que ce que vous pensez. Comme je l'ai dit, demain, on joue le match. Ce sont 8 titres. Mais notre objectif est de gagner le match. Vous savez, le pouvoir de l'adversaire, la qualité des joueurs, la qualité du coach. L'émotion, comme ils l'appellent, nous aussi l'appelons. Vous savez ça, vous comprenez. Vous savez, l'équipe, l'adversaire, mais nous croyons trop dans ça. Trop dans ça.

Coach, dis-moi, qu'est-ce que tu sais sur l'équipe actuelle des lions indomptables ?

Peseiro : J'en sais, mais je ne vous en dirai pas.

Coach, en entrant dans ce tournoi, vous avez eu beaucoup d'attaquants. Et tout le monde dit que le Nigeria aurait gagné des buts. Mais vous avez concédé. Maintenant, vous n'avez pas gagné de buts et vous n'avez pas concédé. Que pensez-vous quand vous allez dans une phase à élimination directe, quand vous savez que vous n'avez pas de deuxième chance ?

Peseiro : Une équipe peut jouer ensemble, peut jouer avec le meilleur attaquant, ou les meilleurs attaquants, mais joue dans le processus offensif, comme une équipe, et joue dans le processus offensif, comme une équipe. Le plus important, c'est le résultat.

Vous gagnez le match. J'ai expliqué auparavant, nos différences entre les deux, notre plan différent pour les Jeux, parce que ce tournoi est un court tournoi, il faut décider dans des situations spécifiques, pour cela, j'ai choisi, depuis le premier moment, de garder notre objectif est sans buts encaissés, nous ne voulons pas de buts concédés. Mais en même temps, nous voulons jouer un match offensif, nous voulons profiter du match, jusqu'ici, je pense que nous avons créé assez d'opportunités pour avoir plus de buts. Comme j'ai répondu à la première question, je ne veux pas de buts concédés demain, je veux marquer un, au moins. Si on le fait, alors on gagnera.

Comment planifiez-vous votre stratégie contre le Cameroun ?

Peseiro : Vous le savez, vous montrez le match, vous faites les lumières, vous faites une vidéo pour vos joueurs, et vous faites une pratique. De cette façon, avec des observations dans la vidéo. Comme le Cameroun l'a fait avec nous, sur trois matchs. Après cela, vous montrez à vos joueurs les meilleures choses, et aussi les bonnes choses, comme le Cameroun fait. Et enfin, pas trop de pratique, mais dans la pratique, vous essayez d'améliorer votre stratégie. Le plan de jeu, c'est une chose, le jeu de stratégie, ou créer des moments, des actions, des batailles, pour éviter l'opposition.

Coach, il y a des décennies d'histoire entre le Nigeria et le Cameroun. Si on marque un but, peut-on défendre ? Est-ce qu'on aura au moins un but ?

Peseiro : Au moins un. Je veux bien défendre, ensemble, comme une équipe. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'être dans le match de demain. Un match historique. Avant de venir ici, j'ai vu beaucoup de matchs en Afrique, de compétition, et le match Cameroun-Nigeria. Je suis un gars heureux, car demain, je peux prendre ce plaisir et rester comme un coach dans ce match.

La question est sur le fait que le Nigeria a perdu trois tournois contre le Cameroun. Est-ce que ça crée un esprit de revanche quand on joue dans cette équipe ?

Peseiro : Je pense que non, parce que la plupart d'entre nous, on ne lit pas l'histoire, on veut juste jouer et gagner.

En grandissant, vous avez été un jeune garçon, vous avez vu vos pères jouer ces batailles épiques entre le Nigeria et le Cameroun. Comment allez-vous attaquer ce jeu maintenant que vous êtes aussi un joueur et que vous êtes en train d'entrer dans un clash ? Votre état d'esprit psychologique, comment allez-vous ?

Simon : En fait, je dirais qu'on s'approche le jeu comme on s'approche de tous les jeux. Cameroun, nous savons tous qu'ils sont bons, qu'ils sont forts, comme nous. Bien sûr, j'ai un coéquipier là-bas, je connais son point de départ, je connais ses forces. Donc, on va juste prendre le jeu comme il est, car notre mais est de gagner.

Beaucoup a été dit sur la situation du gardien de but du Cameroun. Il semble y avoir une confusion, je vais utiliser ce mot. Aujourd'hui, ils ont un gardien, demain, ils auront un autre gardien. Qu'est-ce que vous en pensez, ou que vous espérez-vous profiter de la situation du gardien de but du Cameroun ?

Ce n'est pas une question pour moi. Je crois seulement et je partage avec mes joueurs que nous allons jouer contre une bonne équipe, une équipe forte.

Ma question est pour le coach. La capacité de but de cette équipe a été interrogée plusieurs fois. Vous n'avez marqué que 3 buts, un penalty, un but contre son camp et un match nul. Pensez-vous que vous devez changer de stratégie ?

Merci beaucoup pour la question. Je pense que les statistiques que j'ai vues hier ne commandent pas le match, un tournoi, une équipe. Mais j'ai vu certaines statistiques qui disaient que notre équipe a créé plus d'opportunités que les autres. Si vous créez des opportunités, je ne peux pas changer notre modèle, notre jeu. Si vous ne l'avez pas créé, je peux changer notre modèle. Je ne peux pas changer notre modèle, notre façon de jouer, notre standard.

Non, vous créez des opportunités claires pour marquer dans les trois matchs et marquer plus d'un but. Vous marquez un donc ... Je pense que notre équipe est dans un bon sens. Je le répète une fois de plus, ne le considérez pas et créez. Et parfois, vous pouvez marquer plus d'un but. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, je pense que Ronaldo a fait 6 matchs et il n'a pas marqué. Ou 7 matchs, ou 10, je ne sais pas. Je leur ai demandé ce qui pouvait se passer. Ça peut se passer, pour les prochains matchs, on va se battre. Parfois, on peut se battre, on ne peut pas, on peut marquer plus d'un but, c'est moins d'opportunités.

Kelechi, dans ses cinq dernières apparitions, a marqué trois buts et a fait deux passes décisives. Des informations révèlent qu'il y a des problèmes entre vous. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas aligné durant les 3 matchs de groupes ?

Peseiro : Tout le monde a essayé de se confondre. Si quelque chose n'est pas arrivé comme une blessure, Kelechi n'aurait pas pu rester chez lui. Mais vous savez, Kelechi a été blessé. Vous savez ça. Vous savez qu'il a retrouvé notre camp, vous savez ça. Vous savez qu'il est arrivé à 4h30 de la nuit, vous savez ça. Vous savez qu'il a commencé à travailler avec nous, un jour après. C'est la raison. Vous comprenez ? Un joueur vient, et le coach, l'équipe et le personnel médical doivent gérer s'il est prêt ou pas. C'est clair. C'est facile. C'est simple. OK, pour nous, coachs, mais vous, vous ne comprenez pas ça.

Dounia Mesli pour Africa Top Sports. Coach, il y a eu beaucoup de surprises quand même encore dans cette CAN, avec par exemple la première place pour le Cap-Vert et la Guinée équatoriale, leur qualification également. Il y a eu une vraie ferveur quand même dans cette CAN également. Est-ce que c'est ça aussi la beauté du football africain ? Parce qu'on sait aussi que les joueurs, ils ont parfois du mal à représenter leur sélection pendant ces moments-là, ces compétitions. Les clubs ne les laissent pas nécessairement partir. Est-ce que c'est ça qui fait le charme du football africain et de la CAN ? Ce sont ces petites surprises, ce qui se passe, les histoires qu'on raconte, la ferveur, l'ambiance, la qualification de la Côte d'Ivoire grâce au Maroc également, etc.

Peseiro : J'aime ça, parce que si... si tout est respecté, ce n'est pas bon pour notre vie. La vie est bonne et on respecte des choses, mais parfois, un mais est laissé, ou on prend des surprises, ou pas de surprises. Si la vie est dans la même ligne, c'est une frustration pour tout le monde. Il faut passer par les bonnes choses et les mauvaises choses, pour gagner ou perdre, les fortes équipes ne gagnent pas.

C'est bon pour le football, c'est bon pour l'Afrique, la compétition, c'est bon pour tout le monde qui respecte ce continent, tout le monde peut se battre pour ce qui est de la compétition. Tout le monde voit cette compétition. Pour cela, notre responsabilité, c'est de faire de notre mieux pour donner une image fantastique de l'Afrique.On doit représenter le foot africain.

La compétition camerounaise a eu un impact très fort, très physique. Un journaliste camerounais m'a dit qu'il n'y avait pas de style, il jouait et il gagnait. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais la question est, à quel point vous, les joueurs, avez-vous discuté avec vous-même sur comment approcher cette équipe physique camerounaise ?

Simon : Oui ! Parce que nous croyons qu'on est physique aussi. Ne vous en méprenez pas, la Côte d'Ivoire est physique aussi, mais nous avons gagné 1-0. Donc, pour moi, physique ne veut pas dire que vous allez gagner. Si vous gagnez, vous gagnez. Juste jouer et gagner. C'est tout.

Dans ce groupe, le Nigeria est qualifié par les 7 points. Est-ce que ça vous met la pression ? Coach, j'aimerais savoir quelles sont vos instructions à vos joueurs ? Précisément Simon et Samuel Chukwueze. Parce qu'au cours des derniers jours, nous avons réalisé qu'à tous les moments, ils dribblent sans regarder. Quelles sont vos instructions à ces joueurs ?

Peseiro : Chaque fois, nous avons un plan et une stratégie. Et chaque match, nous évaluons le match et nous le montrons aux joueurs. Les gars, vous faites ça mieux. Vous devez améliorer cette situation. Et c'était bien. Vous choisissez votre façon, votre modèle, votre façon de jouer. Et chaque jour, chaque fois, vous pouvez améliorer. Même parce qu'au sein de l'équipe nationale, nous n'avons pas assez de temps pour le développement ou le placement parfait. Rien n'est parfait.

C'est notre travail. Dans les réunions collectives, les réunions individuelles, vous partagez avec eux ce qu'ils ressentent au sujet du match, ce qu'ils doivent faire mieux pour leur équipe, pour créer un jeu collectif, pour créer un esprit d'équipe. Pour savoir si vous vous sentez confortable, si vous défendez de cette façon ou non, si vous attaquez dans le couloir ou non.

Un coach doit décider et il doit montrer aux joueurs ce qu'il doit améliorer dans les réunions collectives. Nous l'avons fait, même l'entraînement d'hier. Aujourd'hui, l'entraînement n'est que pour l'amour. Aujourd'hui, c'est pour l'amour, pour l'amour direct, physique, et pour l'amour de l'entraînement, plus que le travail tactique. Le travail tactique s'est terminé ici. Allons-y pour une discrimination positive.