Algérie: Mascara - Le Chahid Cheriet Ali-Cherif, un exemple de sacrifice et de fidélité à la Nation

MASCARA — Le martyr et héros Cheriet Ali-Cherif, enfant de la ville de Sig (wilaya de Mascara), était le dernier Chahid guillotiné par la France coloniale, le 28 janvier 1958, et est un modèle de sacrifice et de fidélité à la Nation.

Hemaidi Bachir, professeur de l'histoire moderne et contemporaine de l'Algérie à l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara, a déclaré à l'APS que le Chahid Cheriet Ali-Cherif est un modèle de sacrifice et de fidélité au pays et un symbole du nationalisme et du militantisme pour le recouvrement de la souveraineté nationale, notant que "cette personnalité révolutionnaire combinait intelligence, compétence militaire et politique, comme en témoignent ceux qui l'ont accompagné dans la lutte et ceux qui l'ont côtoyé".

Il a, en outre, fait savoir que Cheriet Ali-Cherif est un exemple de patriotisme et de sacrifice pour l'indépendance de l'Algérie, car il est l'un des jeunes qui ont joué un rôle majeur dans la préparation, la planification et la mise en oeuvre d'un certain nombre d'opérations de fida contre les forces de l'occupation française à Oran et ses environs, ainsi que dans certaines zones de la wilaya de Mascara.

Selon des documents biographiques du Chahid en possession de la direction des Moudjahidine et des ayants-droit, Cheriet Ali-Cherif, est né le 6 août 1931 à Sig et a rejoint les rangs des Scouts musulmans algériens (SMA) où il apprit les principes du patriotisme et de l'autonomie.

%

Cheriet Ali-Cherif a rejoint la ville d'Oran, devenant un membre actif du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA), et a été désigné responsable des opérations de "fida" dans la ville et pour encadrer le groupe chargé de mener l'attaque contre une caserne implantée au quartier d'Eckmühl, (aujourd'hui haï Mahieddine) d'Oran.

Le Chahid a été arrêté, le 11 novembre 1954 au quartier populaire d'El Hamri, à Oran, par les forces coloniales et déféré devant la justice militaire de la même ville, après avoir subi les pires méthodes de torture.

Cheriet Ali-Cherif a été jugé par le tribunal militaire français à Oran, qui le condamna, le 18 décembre 1955, à la peine capitale et fut transféré à la prison d'Oran où il est resté en détention pendant 36 mois, attendant son exécution, selon la même source.

Le 28 janvier 1958, à cinq heures du matin, Cheriet Ali-Cherif a été exécuté par guillotine avec son compagnon de cellule, le martyr Salmani Chaâbane.

Le programme comprend aussi la projection d'un documentaire et une exposition de photos et documents sur la biographie de cette personnalité révolutionnaire, au Musée de wilaya du Moudjahid, selon la même direction.