Afrique du Nord: Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d'entretiens entre M. Talbi Alami et une délégation du Groupe d'amitié parlementaire Koweït-Maroc

Rabat — Le renforcement de la coopération et du dialogue parlementaire a été au centre d'entretiens, jeudi à Rabat, entre le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, et le président du groupe d'amitié Koweït-Maroc, Hamad Mohammed Al-Matar, actuellement en visite au Royaume à la tête d'une délégation de l'Assemblée nationale du Koweït.

Lors de ces entretiens qui se sont déroulés en présence du président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Koweït, Elabbes Mrhari, et de l'ambassadeur de l'État du Koweït à Rabat, Abdullatif Al-Yahya, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale et abordé bon nombre de questions d'intérêt commun, tant au niveau régional qu'international, indique un communiqué de la Chambre.

À cette occasion, M. Talbi Alami a rappelé la profondeur des relations historiques unissant le Royaume du Maroc et l'État du Koweït sous la sage conduite des dirigeants des deux pays, et a réitéré ses remerciements pour le soutien continu de l'État du Koweït à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté nationale, tout en saluant la position constante de ce pays frère en faveur de la marocanité du Sahara.

Il a également mis en avant la dynamique que connaît le Maroc, ainsi que les chantiers dans lesquels il s'est engagé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines socio-économique, de l'investissement, de l'innovation et des énergies renouvelables.

Le président de la Chambre des représentants a également souligné l'importance de consolider la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives et d'échanger les expertises, les expériences et les visites, ajoutant que la Chambre veille à coordonner et à concerter avec son homologue koweïtienne au sein de différentes organisations parlementaires internationales, notamment l'Union interparlementaire.

De son côté, le président du Groupe d'amitié parlementaire Koweït-Maroc a transmis à M. Talbi El Alami les salutations de son homologue, Ahmed Abdulaziz Jassim Al Sadoun, président de l'Assemblée nationale du Koweït, soulignant la profondeur des bonnes relations entre les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que l'entente et le consensus les caractérisant.

Il a indiqué que le Royaume a acquis un poids et une importance considérables à l'international grâce aux réalisations qu'il a accomplies ces dernières années dans de nombreux domaines, réitérant le soutien de l'État du Koweït à la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à l'initiative d'autonomie.

Il a, dans ce contexte, affirmé que le Koweït soutient la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara, conformément à la politique étrangère de l'État du Koweït basée sur l'équilibre, l'écoute et le droit à la pleine souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, mettant l'accent sur l'importance de la coordination parlementaire bilatérale et multilatérale et dans différents fora parlementaires pour renforcer le dialogue et garantir une communication continue et efficace.

La délégation parlementaire koweïtienne comprend, outre le président du Groupe d'amitié Koweït-Maroc, Hamad Mohammed Al-Matar, les membres de l'Assemblée nationale, Hamdan Salem Al-Azmi, Fahad Abdulaziz Al-Masoud, Saud Abdulaziz Al-Raqam et Mohammed Hameedi Al-Omairi.