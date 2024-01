Sénégal: Amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs - La CNTS engage la bataille

A peine sortie des élections générales pour la représentativité des centrales syndicales des travailleurs, lesquelles, la majorité des travailleurs leur a réaffirmé leur confiance, la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) à sa tête son secrétaire général, Mody Guiro, ayant constaté que malgré l'ouverture au dialogue et à la concertation, les crises persistent chez les travailleurs, en dépit des engagements de l'Etat et les employeurs contenus dans le pacte national de Stabilité sociale et d'émergence économique, engage la bataille pour l'amélioration des conditions de vie et travail des travailleurs. Sous ce rapport le SG du CNTS annonce le dépôt prochain d'un mémorandum

La confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) entend faire de l'amélioration des conditions de vie et de travail, des travailleurs leur cheval de bataille. En effet, face à la presse ce vendredi 26 janvier, Mody Guiro regrette le fait que malgré la bonne volonté des organisations syndicales à s'ouvrir au dialogue et à la concertation, les crises persistent. » Mieux encore ajoute-t-il, « Les engagements de l'Etat et des employeurs continus dans le pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique ne sont pas respectés, ce qui risque de remettre en cause la tradition de dialogue social que nous avons mis des années à construire », déplore le secrétaire général du CNTS.

Qui plus est, face à état de fait il prévient, « La confédération nationale des travailleurs du Sénégal n'acceptera pas que les revendications des travailleurs soient reléguées au second plan. Elle prend ses responsabilités pour engager la bataille pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs et des populations, l'arrêt des violations des droits des travailleurs »

Ainsi, Guiro et Cie demandent entre autres, « la suppression du système des équipements dans les secteurs de l'hôtellerie, la révision du statut des enseignants décisionnaires et le reversement de leurs pensions retraite au FNR au même titre que les fonctionnaires, les respect des accords signés entre travailleurs et employeurs, le paiement des argumentations de salaires aux travailleurs des collectivités locales, des contractuels des établissement de santé... »

Par ailleurs, la CNTS déclare qu'elle usera également de son expérience et de son expertise pour élaborer un mémorandum sur les principales préoccupations des travailleurs, mais aussi sur les voies et moyens d'améliorer sensiblement le pouvoir d'achat des travailleurs.