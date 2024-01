Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Le lac aux crocodiles toujours impressionnant

A Yamoussoukro, le lac aux crocodiles continue d'impressionner les visiteurs. Créé par le premier président ivoirien Félix Houphouët Boigny, il abrite plusieurs crocodiles qui nagent dans les trois lacs artificiels de la ville reliés par des canaux.

S'il y a un lieu qui attire le public à Yamoussoukro, c'est bien le lac aux crocodiles. Il jouxte le palais présidentiel construit par le Père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët Boigny, entouré de maisons de ses proches et d'un mur de 22 km. Les après-midi, sur les grilles de protection, se tiennent plusieurs personnes qui viennent satisfaire leur curiosité. De temps à temps, quelques crocodiles, une dizaine on peut dire, surgissent de l'eau. Ils font des sauts et saisissent les poulets que les visiteurs leur jettent, un véritable spectacle. Ils sont de toutes les tailles et de toutes les formes.

Créé dans les années 50 par le premier président ivoirien, le lac abritait des crocodiles offerts à Félix Houphouët Boigny par Modibo Keïta, ancien président du Mali. D'autres provenaient des rivières ivoiriennes. Ces bêtes sont surtout associées à la puissance mystique de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, le lac continue d'attirer des visiteurs qui affluent de tous bords. «Le lac aux crocodiles est une véritable attraction.

Chaque jour, beaucoup de personnes viennent visiter. Ça fait des années que je vends du café aux abords de la route, ça a toujours été comme ça », raconte Ibrahima, Malien d'origine. «J'ai quitté Bouaké, là où est installée l'équipe algérienne pour la Can, pour venir visiter le lac. On fait une heure de route entre Bouaké et Yamoussoukro. J'entendais toujours parler du lac aux crocodiles et je suis venu voir ce que c'est. Ce que j'ai vu est impressionnant. Je n'ai jamais vu autant de crocodiles comme ça », laisse entendre Noureddine, Algérien.

Les crocodiles nagent dans les trois lacs artificiels de Yamoussoukro reliés par des canaux. Cependant, il faut noter que des panneaux précisent qu'il est interdit de les approcher. Et pour cause, plusieurs personnes ont été dévorées par ces sauriens. D'ailleurs, on raconte qu'en 2012, un gardien du lac du nom de Dicko Toké âgé de près de 70 ans a été dévoré par les crocodiles alors qu'il faisait une démonstration habituelle pour les touristes.

Il effectuait ce métier depuis plus de 30 ans. Cet incident a ainsi entraîné une polémique relative à la sécurité des gardiens responsables des crocodiles. Des autorisations de visite qui sont délivrées à la Fondation Félix Houphouët Boigny, permettaient de visiter l'intérieur de la résidence dans lequel se trouvent sa tombe et des béliers, son totem et d'avoir un guide mais à cause des travaux effectués à l'intérieur, les autorités ont tout suspendu au grand malheur des visiteurs de Yamoussoukro.