Afrique du Nord: La vente des actions du CPA concerne les clients et les entreprises algériennes qui opèrent exclusivement sur le territoire national

ANNABA — Le directeur général du Crédit Populaire d'Algérie (CPA), Ali Kadri, a affirmé jeudi soir à Annaba que la vente des actions de cet établissement banquier dans le cadre de l'ouverture de son capital en vue de son introduction à la Bourse d'Alger "concerne les citoyens résidents et les entreprises algériennes qui opèrent exclusivement sur le territoire national ".

Supervisant une rencontre d'information régionale sur l'ouverture du capital de la banque en vue de son introduction à la Bourse d'Alger, le même responsable a précisé que cette opération "permettra aux opérateurs économiques et à travers eux les investisseurs à contribuer à la concrétisation de la gouvernance financière et la promotion du rendement de l'établissement banquier ".

Il sera procédé dans ce cadre, a ajouté M. Kadri à la réservation de 30% du capital du CPA aux opérateurs économiques (au moins 1.000 actions pour l'investisseur ou entreprise algérienne établis à l'intérieur du territoire national désirant s'intégrer dans le processus de performance financière).

Les participants à cette rencontre à laquelle ont pris part des cadres du CPA et des opérateurs économiques des wilayas d'Annaba, de Tébessa, de Guelma, de Skikda, d'El Tarf et de Souk-Ahras ont assisté à un exposé sur la façon d'acheter et de négocier des actions et les avantages qui découlent du processus, et ce au profit de l'établissement bancaire et de ses clients..

Dans son intervention, le wali d'Annaba Abdelkader Djelaoui a mis en avant l'importance de l'ouverture du capital du CPA pour le développement du système banquier algérien et l'importance de l'intégration des investisseurs dans cette opération en vue de concrétiser ses objectifs économiques et contribuer à la promotion du système financier national et la relance également du dynamisme de l'investissement dans la région.