Afrique: Handball/CAN 2024/ Finale Algérie vs Egypte - Les Verts de retour au sommet 10 ans après

ALGER — Dix ans après son dernier sacre continental, la sélection algérienne de handball (messieurs) disputera sa quatorzième finale du Championnat d'Afrique des nations en défiant l'Egypte, double tenante du trophée et grande favorite à sa propre succession, samedi (17h00, heures algériennes) à la salle principale du Complexe olympique du Caire.

Après une préparation perturbée, notamment après l'éviction du sélectionneur Salah Bouchekriou à moins d'un mois du début du tournoi et remplacé au pied levé par Farouk Dehili, les handballeurs algériens ont déjoué tous les pronostics en atteignant la finale de cette 26e édition du Championnat d'Afrique avec un parcours irréprochable sans la moindre défaite.

Versé dans la partie du tableau qui lui a permis d'éviter deux grosses cylindrées africaines: l'Egypte, double tenante du trophée (2020, 2022) et grande favorite à sa propre succession à domicile et la Tunisie, sacrée à dix reprises, le Sept national a d'abord dominé le groupe C avec trois victoires respectivement, contre le Gabon (31-27), la Libye (34-19) et le Maroc (30-23), avant de valider son ticket pour les demi-finales en dominant la RD Congo (36-23).

Dans le dernier carré, les coéquipiers de Messaoud Berkous, recordman de participation au CAN avec neuf phases finales, n'ont fait qu'une bouchée des Capverdiens, finalistes de la dernière édition, en s'imposant sur le score de 32 à 26.

%

Ayant déjà atteint leur objectif principal en validant leur participation au Mondial 2025, les Verts, dont le dernier sacre remonte à 2014 contre la Tunisie (25-21), aborderont cette finale sans complexe avec l'ambition de créer la surprise face à l'ogre égyptien, qui domine le handball africain avec une génération dorée de classe mondiale.

Durant cette 26e édition du CAN, l'Egypte en quête d'un neuvième sacre africain a également eu un parcours parfait en remportant ses trois matchs de poule (Gr. A), respectivement, contre la Guinée (33-15), le Congo (34-19) et le Cameroun (35-16), avant d'éliminer l'Angola en quart de finale (37-25) et la Tunisie en demi-finale (30-25).

Avant cette 20e confrontation entre l'Algérie et l'Egypte dans le tournoi continental, les Pharaons mènent avec dix victoires contre huit défaites et un match nul. Les deux sélections se sont affrontées à quatre reprises en finale du CAN. L'Algérie en a remportée deux (1987, 1989), alors que l'Egypte s'en est adjugée deux (1991, 2000), en tournois joués en formule de "mini-championnat".

La finale de cette 26e édition du Championnat d'Afrique des nations, prévue samedi, sera précédée par le match de classement (3e-4e places) opposant la Tunisie au Cap Vert, avec pour enjeu une place qualificative au tournoi de qualification olympique en mars prochain.

L'équipe sacrée lors de cette 26e édition du CAN se qualifiera directement aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que l'autre finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain.

Les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.

Programme des matchs de samedi (heures algériennes):

Matchs de classement (3e-4e places):

Tunisie - Cap Vert (15h00).

Finale:

Algérie - Egypte (17h00).

Le palmarès complet de l'épreuve

1re édition - 1974 (Tunisie -Tunis):

Tunisie - 2. Cameroun -3. Sénégal

2e édition - 1976 (Algérie - Alger):

Tunisie - 2. Egypte - 3. Algérie

3e édition - 1979 (Congo - Brazzaville):

Tunisie - 2. Egypte -3. Algérie

4e édition - 1981 (Tunisie -Tunis):

Algérie - 2. Côte d'Ivoire - 3. Tunisie

5e édition - 1983 (Egypte - Le Caire)

Algérie - 2. Congo -3. Tunisie

6e édition - 1985 (Angola - Luanda):

Algérie - 2. Egypte - 3. Tunisie

7e édition - 1987 (Maroc - Rabat):

Algérie -2. Egypte - 3. Tunisie

8e édition - 1989 (Algérie - Alger):

Algérie- 2. Egypte - 3. Tunisie

9e édition - 1991 ( Egypte - Le Caire):

1.Egypte - 2. Algérie - 3. Tunisie

10e édition - 1992 (Côte d'Ivoire - Yamoussoukro):

Egypte - 2. Tunisie - 3. Algérie

11e édition - 1994 (Tunisie -Tunis):

Tunisie - 2. Algérie - 3. Egypte

12e édition - 1996 (Bénin - Cotonou):

Algérie - 2. Tunisie - 3. Egypte

13e édition - 1998 (Afrique du Sud - Johannesburg):

Tunisie - 2. Algérie - 3. Egypte

14e édition - 2000 (Algérie - Alger):

Egypte - 2. Algérie - 3. Tunisie

15e édition - 2002 (Maroc - Casablanca):

Tunisie - 2. Algérie - 3. Egypte

16e édition - 2004 (Egypte - Le Caire):

Egypte - 2. Tunisie -3. Angola

17e édition - 2006 (Tunisie - Tunis):

Tunisie - 2. Egypte -3. Maroc

18e édition - 2008 (Angola - Luanda):

Egypte - 2 Tunisie - 3. Algérie

19e édition - 2010 (Egypte - Le Caire):

Tunisie - 2. Egypte - 3. Algérie

20e édition - 2012 (Maroc - Rabat et Salé):

Tunisie - 2. Algérie - 3. Egypte

21e édition - 2014 (Algérie - Alger):

Algérie - 2. Tunisie - 3. Egypte.

22e édition - 2016 (Egypte - Le Caire)

Egypte - 2. Tunisie 3. Angola.

23e édition - 2018 (Gabon - Libreville)

Tunisie - 2. Egypte 3. Angola

24e édition - 2020 (Tunisie- Tunis et Hammamet)

Egypte - 2. Tunisie - 3. Algérie

25e édition - 2022 (Le Caire - Egypte)

Egypte - 2. Cap Vert - 3. Maroc.

26e édition - 2024 (Le Caire - Egypte) :

1. 2. 3.