Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Janvier 2024

Gabon : En prison- Sylvia Bongo mieux traitée que son fils Noureddin

Si le fils aîné d’Ali Bongo aurrait subi des actes d’humiliation depuis son placement en détention le 19 septembre dernier, sa mère quant à elle bénéficierait d’un meilleur traitement, au point de disposer d’un cuisinier personnel. Traitée comme une reine ? Pas sûr. Locataire de la Maison d’arrêt des femmes (Maf) de la prison centrale de Libreville depuis le 12 octobre 2023, Sylvia Bongo-Valentin bénéficierait néanmoins d’un meilleur traitement que ses nombreuses codétenues avec lesquelles elle n’entretiendrait d’ailleurs pas beaucoup de rapports. À en croire Jeune Afrique, l’ex-première dame du Gabon serait même mieux traitée que son fils, Noureddin Bongo-Valentin, placé en détention préventive le 19 septembre 2023.Selon des sources rapportées par nos confrères, depuis son arrivée à « Sans-Famille», le fils aîné d’Ali Bongo aurait été soumis à des actes d’humiliation. Sa mère quant à elle «a eu accès à des repas préparés par son cuisinier personnel». ( Source: jeuneafrique.com)

Mali : Religion- Les évêques du Mali appellent les prêtres et diacres à s’abstenir de bénir les couples de même sexe

A l'issue de leur session statutaire ordinaire tenue du 22 janvier au 25 janvier 2025 à l'archevêché de Bamako, la Conférence des évêques du Mali a examiné le bilan des finances du pèlerinage marial national et échangé des perspectives sur la vie de l'église à l'échelle mondiale et africaine. Suite à la publication de Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions, les évêques ont fourni des éclaircissements et des orientations. Ils ont souligné que la doctrine sur le mariage chrétien et la sexualité demeure inchangée. Par conséquent, la Conférence Episcopale du Mali a appelé les prêtres et diacres relevant de sa juridiction ecclésiastique à s'abstenir de bénir les couples de même sexe, tout en encourageant à l'instar de tous les évêques africains, les communautés chrétiennes à rester fermes dans leur foi. (Source : abamako.com

Burkina Faso : Coopération parlementaire - Le Chef de l’Etat échange avec une délégation de députés maliens

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience ce jeudi, une délégation de députés du Conseil national de Transition de la République du Mali. En séjour dans notre pays dans le cadre d’une visite de travail et de partage d’expériences avec les parlementaires burkinabè, la délégation est venue faire le point des travaux au Chef de l’Etat burkinabè. (Source :aouaga.com)

Bénin : L’œcuménisme - Une réalité entre catholiques et protestants, à Cotonou

Dans l’archidiocèse de Cotonou au Bénin, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens est depuis plusieurs années l’occasion pour les jeunes catholiques et protestants méthodistes de vivre ensemble des moments de prière de partage, d’échanges et de fraternité. À travers «les journées œcuméniques», ils expérimentent plusieurs grâces, dont pour certains, le sacrement de mariage. Françoise Niamien - Cité du Vatican. « Tu aimeras ton Seigneur Dieu… et ton prochain comme toi-même». Tel est le thème autour duquel les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier.( Source : acotonou.com)

Rdc : Can2023 /8e de finale - Le ministre Congolais des Sports, François Claude Kabulo prévient les Pharaons

Les Pharaons d'Egypte affrontent, en 1/8 de finale, de la Can 2023, ce dimanche 29 janvier 2023, à 20h, au stade Laurent Pokou de San Pedro, les Léopards de la Rdc. « Cette équipe ne nous effraie pas du tout », a prévenu le ministre Congolais des Sports de la Rdc, François Claude Kabulo que nous avons rencontré à Korhogo au sortir du dernier match de poule qui a opposé son pays à la Tanzanie. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Présidentielle 2024- Pour une victoire de Pastef au 1er tour, Sonko promet de designer «le porteur du projet »

A l’annonce d’une prise de parole de Sonko ce jeudi 25 juillet, sa précédente tentative de parler depuis la prison avait avorté en son temps. Donc une nouvelle tentative ne pouvait qu’être accueillie avec circonspection. Mais la trouvaille de Pastef a dérouté tout le monde. La stratégie mise en place a été faire des documents audios préenregistrés en juillet 2023 quelques jours avant l’arrestation du leader de Pastef. Dans l’élément audio, Ousmane Sonko parlait de « stratégie afin de faire passer le projet dès 2024 ». Pour cela, il sera nécessaire selon lui d’avoir un « passeur » surtout dans le cas où il « serait empêché ». « Pour la présidentielle à venir, si l’on me remet une fiche de parrainage, j’irai à la rencontre des Sénégalais. » (Source : adakar.com)

Rca : Coopération russo-centrafricaine - Les projets militaires américains n’affectent pas les liens, selon l’ambassadeur

L’ambassadeur de Russie en Rca, Alexandre Bikantov, a affirmé que les récentes informations médiatiques sur les activités des sociétés militaires privées américaines dans le pays n’ont eu aucun impact sur la coopération avec les instructeurs militaires russes. Le consul a également souligné à Sputnik l’appréciation des autorités centrafricaines envers les efforts russes pour stabiliser la sécurité, avec un soutien exprimé à l’augmentation de la présence russe. En outre, Il a mentionné que la possibilité d’établir une base militaire russe est dans les tuyaux depuis longtemps. Toutefois, les détails tels que le nombre de troupes russes et le moment de leur arrivée restent inconnus. (Source : abangui.com)

Nigeria : Absence d’une délégation de la Cédéao à Niamey - Une panne sur un avion à l’origine

Seul Robert Dussey a rallié la capitale nigérienne. Le chef de la diplomatie togolaise a été reçu dans l’après-midi à la primature par Lamine Zeine, le Premier ministre nigérien, tout juste de retour d’une longue tournée diplomatique. Les quatre autres membres de la délégation de la Cédéao qui étaient annoncés pour cette mission de négociations n’ont finalement pas fait le voyage. L’ancien président nigérian Abdulsalam Abubakar a annulé, sans explication, sa venue.Timothy Musa Kabba et Olushegun Adjadi Bakari, les ministres des Affaires étrangères sierra-léonais béninois ainsi qu’Omar Touray, le président de la commission de la Cédéao, avaient eux prévu de s’envoler jeudi matin d’Abuja. Mais, selon nos informations, leur vol n’a finalement pas pu décoller en direction de Niamey officiellement pour des raisons techniques. (Source : Rfi )