Maroc: Le choix de Marrakech comme capitale de la culture dans le monde islamique, une opportunité pour mettre en lumière le patrimoine et l'authenticité du Royaume (M. Bensaid)

Marrakech — Le choix de Marrakech comme capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024 offre l'opportunité pour mettre en lumière la culture, le patrimoine et l'authenticité du Royaume, a souligné vendredi, à la cité ocre, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

"Le choix de Marrakech comme capitale de la culture dans le monde islamique constitue une opportunité de faire connaître notre culture, notre patrimoine, notre authenticité et notre originalité dans le cadre d'une ouverture permanente sur le contemporain", a relevé M. Bensaid lors d'une conférence de presse à l'occasion du lancement des célébrations de l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique", en présence du directeur général de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Salem ben Mohamed El Malik.

Tout en exprimant ses remerciements à l'ICESCO pour ce choix, il a indiqué que le programme de cette célébration, qui s'étendra tout au long de l'année, comprend l'organisation d'activités culturelles, patrimoniales, artistiques et intellectuelles en coordination avec la société civile culturelle de Marrakech, soulignant que le succès de cette année culturelle dépend de l'implication des intellectuels et des artistes locaux.

Dans ce contexte, il a souligné que ces activités permettront de consacrer davantage le rôle culturel joué par la cité ocre, que ce soit au niveau national ou international, notant que tous les sites historiques de Marrakech pouvant servir à faire de cette célébration un succès seront exploités, tout en réfléchissant à l'organisation de certaines activités dans les zones, en dehors de la Cité ocre, qui ont été touchées par le séisme du 08 septembre dernier.

M. Bensaid a par ailleurs, souligné que l'objectif de cet événement consiste à faire de ces activités une tradition annuelle, à l'image de la ville de Rabat, choisie comme capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2022, appelant la population locale et les visiteurs de la cité ocre à venir en masse suivre les spectacles présentés dans le cadre de ces activités.

Dans ce contexte, il a évoqué l'inscription d'un ensemble d'éléments du patrimoine matériel et immatériel de Marrakech à l'ICESCO, tels que la mosquée Tinmel, la place Jemaa El Fna, la Zahria de Marrakech (cérémonie de distillation de la fleur d'oranger) et l'art de la Daqqa de Marrakech.

De son côté, le Directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Hicham Abkari, a donné un aperçu détaillé du programme de l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour 2024", relevant que l'objectif de ce programme consiste à démocratiser l'art et la culture en mettant en oeuvre une programmation adoptant une politique de proximité de nature à instaurer la justice territoriale, renforcer le rôle des associations dans le domaine culturel, contribuer au rayonnement culturel de Marrakech et du Maroc aux niveaux régional et international, et enrichir les débats scientifiques sur l'art et la culture dans le monde islamique.

Dans ce cadre, il a indiqué que les genres artistiques inclus dans le programme englobent, notamment le patrimoine, la poésie, les Lettres, la calligraphie arabe, les Arts plastiques, la musique, le chant, le théâtre, le cinéma, l'art numérique, le cirque, l'art photographique, les arts traditionnels et populaires et l'art culinaire de rue.

Lors de cette conférence de presse, qui s'est déroulée en présence notamment du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, et du premier vice-président du Conseil communal de Marrakech, Mohamed Idrissi, plusieurs copies d'éléments immatériels de Marrakech enregistrés auprès de l'ICESCO ont été remises au Conseil communal de la ville comme cadeau de cette organisation.

A l'issue de cette conférence de presse, l'assistance a suivi un spectacle sous le thème "Nostalgia", qui relate la fondation de la ville de Marrakech et son histoire millénaire.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024" sera l'occasion de présenter la richesse historique et culturelle de la ville ocre, qui se distingue par son charme particulier, reflété notamment dans l'architecture andalouse ainsi que celle des mosquées et des palais islamiques.