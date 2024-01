Maroc: M. Abdeljalil visite le Centre de surveillance du trafic maritime de Tanger

Tanger — Le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a effectué, vendredi, une visite au Centre de surveillance du trafic maritime (CSTM) de Tanger.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des orientations stratégiques du ministère, notamment en ce qui concerne la sécurité de la navigation maritime et la préservation du milieu marin le long du littoral du Royaume, avec un accent particulier sur la zone du Détroit de Gibraltar.

Au cours de cette visite, le bilan des activités du centre, inauguré en 2010 par SM le Roi Mohammed V, a été présenté au ministre, qui était accompagné du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, et d'une délégation de hauts responsables.

Depuis cette inauguration, le Centre a enregistré un total de 552.891 comptes rendus obligatoires (GIBREP), parmi lesquels 153.932 concernent des GIBREP émanant de navires transportant des marchandises dangereuses.

Lors de cette présentation, une emphase particulière a été mise sur les performances techniques des équipements et des logiciels récemment installés et mis en service depuis mai 2023, qui ont permis au Centre d'adopter les dernières générations de solutions VTS, ainsi que d'équipements de surveillance, d'identification, et de radiocommunication maritime.

%

Grâce à ces avancées, le Centre est maintenant en mesure d'assurer une sécurité de la navigation optimale.

Ensuite M. Abdeljalil s'est rendu à la salle opérationnelle du Centre destinée aux opérations de surveillance du trafic maritime dans le Détroit de Gibraltar, qui assurent une surveillance continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sont menées en étroite collaboration avec le centre espagnol "VTS Tarifa".

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a souligné que le centre revêt une grande importance, eu égard à sa position dans une zone marquée par un trafic maritime fréquent et à ses multiples rôles pour assurer la sécurité de la navigation maritime et contribuer à la protection du milieu marin.

Il a noté que des équipements avancés ont été fournis au centre, afin de lui permettre de remplir au mieux ses missions dans cette région connue pour la densité du trafic maritime, en particulier celles liées à la surveillance, au suivi des mouvements des navires et à la prévention des accidents.

Il convient de rappeler que le CSTM de Tanger contribue efficacement et conjointement avec d'autres départements nationaux, pour permettre aux autorités marocaines d'exercer leurs prérogatives d'Etat côtier.

Il exerce depuis sa création les missions et prérogatives d'un Centre VTS côtier d'information, et participe aux Opérations de recherche et de sauvetage (SAR) et de la prévention de la pollution marine dans la zone du détroit de Gibraltar.