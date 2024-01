Sénégal: L'ISRA et l'INRAE assurent la co-présidence de l'Initiative TSARA pour un an

Saly (Mbour) — L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), une structure française, et l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), vont assurer, pour un an, la co-présidence de l'initiative Transformer les systèmes alimentaires et l'agriculture par la recherche en partenariat avec l'Afrique (TSARA), a appris l'APS.

Cette décision fait suite à la seconde assemblée générale de l'initiative TSARA, qui s'est tenue jeudi à Saly (Mbour Ouest), sous la co-présidence de l'ARC (Afrique du Sud) et du Cirad (France).

"Ce rendez-vous a entériné la gouvernance pour l'année 2024, en confiant pour un an la co-présidence à INRAE et à l'ISRA", a dit le communiqué final de la rencontre transmis à l'APS, vendredi.

Selon la même document, "les dirigeants de 20 institutions de recherche et de formation nationales et régionales africaines et deux institutions françaises ont partagé les principales avancées, validé l'agenda scientifique et le plan d'action co-construits par les équipes de ces institutions".

Lancée en mars 2022, l'initiative TSARA vise, entre autres, à promouvoir des systèmes alimentaires productifs, résilients, notamment vis-à-vis du dérèglement climatique, autonomes et durables, contribuant à la sécurité et à la souveraineté alimentaires, à la nutrition, créant des emplois de qualité, préservant les ressources et la santé globale.

"Le Tsara est un partenariat entre des institutions de recherche et des universités (en vue de) transformer les systèmes alimentaires en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire", a dit Momar Talla Seck, directeur général de l'ISRA.

L'initiative TSARA est composée de 22 membres africains et français, issus de 14 pays différents.

Au terme de l'assemblée générale, trois nouveaux membres, à savoir l'AgroParisTech, l'Institut Agro (France) et l'université Gaston Berger (Sénégal) ont rejoint l'initiative.