Sénégal: Kanel - Un nouveau forage réceptionné à Thianiaf

Thianiaf (Kanel) — L'adjoint au Préfet de Kanel, Abdou Aziz Mbodj a procédé, vendredi, à l'inauguration du forage de Thianiaf, une localité de la commune de Bokilaji, dans le département de Kanel, a constaté l'APS.

Cet ouvrage hydraulique a été réalisé dans le cadre d'un programme de construction de neuf forages dans la région de Matam par l'Agence espagnole pour la coopération et le développement (AECID).

»Le programme est constitué de deux forages renouvelés, six nouveaux châteaux d'eau, l'installation de huit systèmes photovoltaïques et solaires, le raccordement de cinq forages au réseau hydrique et l'installation de huit unités de coloration », a dit l'adjoint au Préfet.

Il s'exprimait en présence du Directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Hamad Ndiaye, et du maire de Bokilaji, Bakar Dia.

Il a soutenu que cette infrastructure "va améliorer et renforcer le bien-être des populations bénéficies ».

Cet projet de l'AECID financé à plus de 900 millions de francs CFA, démontre, selon le représentant du gouverneur, la contribution de l'Espagne à côté de l'Etat du Sénégal pour la prise en charge des besoins de la population.

»Ce projet s'articule autour de plusieurs actions déterminées depuis 2017, à travers deux volets relatifs au renforcement de la production et le stockage. C'est dans cette optique que deux forages ont été construits dans la zone dite du Socle, dans le Lowré, dans la commune de Bokilaji », a dit Hamad Ndiaye, le directeur général de l'Ofor.

Il a signalé que le volet stockage prévoit la réalisation de six châteaux d'eau dans des villages de la région de Matam.

A ces deux volets, s'ajoute la réalisation de près de 35 km de canalisation pour la densification et l'extension du réseau.

»Ces infrastructures vont permettre d'assurer la couverture en eau potable pour plus de 20 000 habitants et le cheptel dans les départements de Matam et Kanel », a souligné M. Ndiaye.