Cote d'Ivoire: Forum économique « Invest in Bouaké » - Une entreprise kenyane annonce 203 milliards Fcfa d'investissements

L'annonce d'un investissement de 203 milliards de Fcfa par la société kenyane United Aryan pour la création d’une unité de textile et d’habillement totalement intégrée en Côte d’Ivoire, conformément aux standards internationaux, a marqué la tenue du forum « Invest In Bouaké » ouvert, le jeudi 25 janvier 2024, en marge de la 34ème édition de la Can. « Invest In » étant un pur produit du Cepici pour accélérer les investissements dans les régions, partant leur développement et autonomisation. Rapporte le Cicg.

Cette annonce a fait l’objet de la signature d’un protocole d’accord entre le Conseil de régulation, de suivi et de développement des filières coton et anacarde, United Aryan (Epz) Limited, la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles et la Compagnie ivoirienne de coton.

Selon cette source officielle, la réalisation du projet doit également permettre de créer, à terme, 50 000 emplois. Le projet permettra de transformer le coton produit localement en textiles et vêtements et de créer de la valeur dans l’économie ivoirienne. Il permettra également de faire de la Côte d’Ivoire un pionnier en Afrique de l’Ouest dans le secteur du coton, de l’industrie du textile et de l’habillement, et un partenaire et acteur majeur sur la scène internationale dans ledit secteur.

Le forum « Invest In Bouaké » entend promouvoir les potentialités économiques, les projets et opportunités d’investissements dans les secteurs prioritaires de la commune de Bouaké.

2ème plus grande ville du pays de par sa population, Bouaké reçoit, à l’occasion de la Can2023, le Groupe D composé des sélections nationales de l’Angola, de la Mauritanie, du Burkina Faso et de l’Algérie. Ce forum se veut donc une plateforme de rencontres, d’une part, entre les passionnés de football et, d’autre part, entre les investisseurs et les chefs d’entreprises internationaux désireux d’investir en Côte d’Ivoire.

A l’ouverture du Forum, le maire de la ville, Amadou Koné, par ailleurs ministre des Transports, a présenté un catalogue de projets innovants et porteurs de richesses qui pourraient intéresser les investisseurs. Dans l’agro-industrie, Bouaké veut disposer de plantations intégrées avec 600 ha pour le maïs irrigué, 50 ha pour le piment destiné à l’exportation, 2 000 ha pour l’ananas et 6 000 ha pour le riz.

Pour l’élevage, Bouaké prévoit l’installation d’une ferme avicole de 1,2 million de têtes, un abattoir moderne de volaille, un ranch à bétail de 3 000 têtes, ainsi qu’une unité de fabrication d’aliments pour animaux.

Ce forum est une initiative de la mairie, en collaboration avec le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) dont Solange Amichia est la directrice générale, la Commission de l’Uemoa, l’Agence CI-Pme, le Comité National de Pilotage des Partenariats public-privé (CN PPP), le Comité de Concertation Etat Secteur Privé (Ccesp) et la Chambre de Commerce et d’Industrie (Cci-Ci).