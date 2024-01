Sénégal: Renforcement de la sécurité civile - 91 milliards dépensés pour rénover le parc des Sapeurs-pompiers

Divers équipements, d'un coût évalué à 91 milliards de francs Cfa, ont été réceptionnés hier, vendredi 26 janvier 2024, par le président de la République, Macky Sall. L'objectif est de permettre à la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (Bnsp), bénéficiaire du matériel, de mieux faire face à ses obligations d'assistance et de secours.

Le président de la République, Macky Sall, a réceptionné hier, vendredi 26 janvier 2024, un important lot de matériels au profit de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (Bnsp). Estimés à 91 milliards de francs Cfa, les équipement acquis pour les Sapeurs-pompiers sont composées de 515 véhicules et engins spéciaux d'incendies classiques, de lutte contre les feux, d'aéronefs de secours à victimes, d'assistance à personne, de secours médicaux, d'aide médicale urgente, de sauvetages-déblaiement, de lutte contre les accidents radiologiques, biologiques et chimiques, d'interventions aquatiques et subaquatiques, de commandement et d'intervention, ainsi que des moyens d'appui et de soutien opérationnels.

Ces dotations sont aussi faites d'équipements de protection individuelle dont 56 types d'équipements de secours et protection des Sapeurs-pompiers et des victimes lors des interventions. Elles sont constituées de 23 039 articles notamment des combinaisons chimiques, appareils respiratoires, équipements complets de plongée, casques, tenues et bottes Sapeurs-pompiers, tuyaux et lances incendies, caméras thermique et de recherche, détecteurs de victime sans fil, civières pour sauvetages en situation extrême, kits de stabilisation pour premiers secours et dispositifs d'éclairage antidéflagrant. Il s'y ajoute un million de litres d'émulseur.

Dans le lot de dotation, il y a aussi des outils de communication et des moyens de transmissions. Il est constitué de 840 postes Astro portables APX2000 et 10 APX6000XE, 245 Astro mobiles APX2500 pour véhicules, 27 Astro mobiles APX2500 station de base, 6 terminaux LTE LEX L11 pour les missions critiques du Commandement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et les équipements de la salle de commandement opérationnel. Cette composante permet d'intégrer la Bnsp dans le réseau national ASTRO 25 du ministère de l'Intérieur et de rendre interopérables les moyens de communication et transmissions de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers avec ceux de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale.

La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a aussi réceptionné un hôpital mobile de campagne et de nombreuses pièces détachées dont des appareils de remplissage de bouteilles d'air comprimé, des extincteurs à CO2 et à poudre ainsi que des appareils de diagnostic automobile multimarque professionnel et des simulateurs de conduite automobile. La construction de 3 hangars à Keur Massar, aux Maristes et à Tivaouane, pour conserver les moyens et équipements est d'une composante du projet d'équipements de la Bnsp.