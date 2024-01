Afrique: 8eme de finale Angola vs Namibie à 17h - Shalulile et Cie espèrent surprendre

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 débuteront par une rencontre entre l'Angola et la Namibie au Stade de la Paix de Bouaké, ce samedi 27 janvier.

L'Angola a réussi à prendre la tête du Groupe D avec 7 points. Ils ont remporté des victoires sur la Mauritanie et le Burkina Faso et ont fait match nul avec l'Algérie. La Namibie, quant à elle, a enregistré sa première et unique victoire dans l'histoire de la CAN CAF TotalEnergies. Cette victoire a joué un rôle essentiel dans la qualification de la Namibie pour la phase à élimination directe.

Le Stade de la Paix est un terrain familier pour l'Angola. Ils y ont joué deux de leurs matches de groupe à Bouake.

Avec deux titres d'Homme du Match TotalEnergies, Deon Hotto a été l'homme clé des Brave Warriors. Gelson Dala, qui figure dans l'équipe-type de la phase de groupe de la CAF, a marqué deux buts jusqu'à présent pour l'Angola. Il sera le principal problème de la défense namibienne.

Les deux entraîneurs sont ravis de leur qualification. Ils espèrent que leurs équipes se montreront à la hauteur lors des huitièmes de finale et qu'elles écriront une nouvelle page de l'histoire du tournoi.

Pedro Gonçalves - Sélectionneur de l'Angola

« C'est un moment historique pour nous et nous avons un match important demain, peut-être le plus important des 14 dernières années de l'équipe nationale angolaise. Notre objectif est d'être sur le terrain, d'être à la hauteur et de battre la Namibie. Ce sera certainement très difficile, mais je suis convaincu que tout le monde fera du bon travail demain. La Namibie est une équipe très puissante et très courageuse. Nous devons être prudents dans nos passes. Nous devons être équilibrés car si nous perdons notre équilibre, la Namibie peut être dangereuse pour nous ».

Collin Benjamin - Entraîneur de la Namibie

« Nous avons de bons joueurs techniques avec un grand coeur et il y a la signature de l'entraîneur, il y a des joueurs qui sont avec l'équipe depuis 2019, et il y a une continuité et une sécurité. Nous sommes une très bonne équipe, nos garçons sont heureux d'être ici et il y a plus de plaisir. C'est la détermination, l'ambition, la mentalité, ces garçons veulent réussir et ils comprennent tout de l'équipe. Nous savons ce qu'il faut faire, il est très important d'avoir une défense stable.

Nous voulions faire partie des 16 meilleures équipes d'Afrique et il est certain que nous faisons partie des 16 meilleures, c'est une motivation en soi. Je ne me souviens pas que la Namibie aborde un match avec les faveurs du pronostic, c'est toujours contre nous. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a plus de petites équipes dans le tournoi. Nos entraîneurs savent que les joueurs jouent à un bon niveau et qu'ils ont faim ».