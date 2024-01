Angola: L'examen multimédia pour le permis de conduire entre en vigueur la semaine prochaine

Luanda — Les examens multimédias pour l'obtention du permis de conduire entreront en vigueur la semaine prochaine, a annoncé vendredi, à Luanda, le commandant général de la Police Nationale, Arnaldo Carlos.

S'adressant à la presse au terme de la 1ère session ordinaire du Conseil national de la circulation et planification du trafic (CNVOT), dirigée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, Arnaldo Carlos a déclaré que la mesure vise à réduire le taux d'accidents de la route dans le pays.

"Les procédures pour la mise en oeuvre des examens susmentionnés ont déjà été créées. L'introduction de l'examen multimédia est l'une des nombreuses stratégies du CNVOT pour réduire le nombre d'accidents de la route", a-t-il souligné.

Les données des autorités indiquent que l'Angola a enregistré, en 2023, 14.429 accidents de la route, soit 1.069 de plus par rapport à l'année 2022, qui ont causé 3.121 morts (1.069 de plus) et 17.902 blessés (+122), principalement des piétons et des passagers, âgés entre 16 et 46.

Pour le commandant général de la Police nationale, le non-respect des règles du code de la route, ainsi que les infrastructures routières et le mauvais état technique des véhicules sont les principales causes des accidents.

C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, l'introduction de l'examen multimédia est considérée comme impérative et urgente, car cet examen est plus rigoureux dans l'évaluation des compétences des conducteurs, ce qui aura un impact majeur sur la réduction des accidents de la route, ainsi que des pertes de vies humaines et de biens matériels considérables.

« L'introduction de l'examen multimédia multipliera également, dans les secteurs ministériels les plus variés, les campagnes de sensibilisation et d'éducation de la population sur les responsabilités à assumer lors de l'utilisation des véhicules et des routes. De même, le nouveau système d'intelligence radar sera mis en oeuvre, un instrument important dans les stratégies du CNVOT pour réduire les taux d'accidents », a-t-il ajouté.

Au cours de la séance, les membres du Conseil national de la circulation et planification du trafic ont analysé le Plan national de Sécurité routière et de prévention pour la période 2023 - 2027.