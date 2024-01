Madagascar: Nouvelle ville - Tanamasoandro sera mené à terme selon le Président

La journée de reboisement a aussi été l'occasion de remettre au-devant de la scène le projet Tanamasoandro. Le chantier sera mené à terme assure le président de la République.

Faire d'une pierre, deux coups. Une expression qui trouve tout son sens dans le déroulement de la journée de lancement de la saison nationale de reboisement, hier. L'événement s'étant déroulé sur le site de la nouvelle ville Tanamasoandro, à Imerintsiatosika, Andry Rajoelina, président de la République, en a profité pour faire le tour de la propriété et affirmer que, contrairement aux affirmations des détracteurs, le projet sera mené à terme.

"Nous allons marquer de notre empreinte l'histoire de Madagascar. Si nous sommes ici, si nous avons choisi ce lieu pour l'événement d'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cela veut dire que nous avançons et que les travaux pour la concrétisation de ce projet seront accélérés", a déclaré le locataire d'Iavoloha, au sujet de l'édification de la nouvelle Tanamasoandro.

Durant la visite du site, tout en marquant des étapes pour planter des jeunes pousses d'arbre, le chef de l'État et sa suite ont rejoint une colline qui surplombe les lieux. Un point qui permet d'avoir une vue d'ensemble des 900 hectares qui accueilleront Tanamasoandro. Sur ce sommet, sera également érigé un monument qui sera l'identité visuelle de la nouvelle ville.

Ville durable

Au premier regard, c'est le tracé de l'artère principale de la nouvelle ville qui est visible. Une partie sera aménagée en avenue qui joindra un nouveau palais présidentiel. Des deux côtés, il y aura des magasins, notamment, des enseignes de luxe. "Il y en a quelques-uns qui ont déjà fait part de leur intérêt à s'y installer", affirme une responsable du Secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, qui a guidé la visite présidentielle.

La vue en hauteur a également permis d'avoir une perspective nette des différentes zones déjà terrassées pour accueillir les différents bâtiments. Il y a, par exemple, la zone administrative qui fait plus de 252.000 m². Elle accueillera les différents ministères, un quartier des ambassades et la primature. Selon le Président, la construction des bâtiments qui abriteront le ministère des Forces armées et celui des Affaires étrangères démarrera cette année. Un chantier en partenariat avec la Chine.

La zone d'habitation fait plus de 190.000 m². Des logements sociaux, des immeubles accueillant des appartements haut de gamme et des villas de luxe y seront bâtis. Des standings différents qui répondent aux demandes, explique la responsable du secrétariat d'État. L'idée est que tout le monde, suivant ses revenus, y trouve son compte. Dans son discours, Andry Rajoelina a indiqué que les ouvriers qui travaillent sur le chantier pourront bénéficier d'une parcelle de terrain autour du site, afin d'y construire une maison et de s'y installer.