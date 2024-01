Madagascar: Scootéristes - Ignorance flagrante du code de la route

Urgence. Les usagers des rues dans la majeure partie de la Capitale se lamentent des accidents qui, pour la plupart, sont mortels et sont causés par des scootéristes. Quelques conducteurs de moto scooter déplorent des cas de non-maîtrise du code de la route créant cette problématique. Ainsi, une grande opération de sensibilisation est lancée, depuis hier, par la Brigade des accidents de la circulation (BAC) avec l'association « Riders Scoots Community ».

Dans le but de faire valoir auprès des conducteurs de moto et surtout de scooter le respect de ce code. Durant la journée d'hier, près de deux cents motos ont été sensibilisées et ce, avec la mobilisation des Forces de l'ordre sur les rues de Tana « L'objectif de cette opération est de rappeler à ces conducteurs de moto l'importance du code de la route dont beaucoup d'entre eux ne sont pas encore conscients, notamment, les scootéristes », explique Tsiferana Randriamanamidona, président national du « Riders Scoot Community ».

Les motards partagent l'importance de cette opération puisque le respect du code de la route est la première solution pour éviter ces accidents à répétition. « La majorité des accidents de moto scooter est liée au non-respect du code de la route, nous le comprenons, y compris l'excès de vitesse et principalement le dépassement du côté droit qui pourrait provoquer la perte de contrôle », explique un conducteur de taxi-moto. En outre, les problèmes techniques des motos, notamment, au niveau des freins, mais également l'absence de rétroviseurs sont à l'origine des accidents.

Mesures prises

Par ailleurs, dans la Capitale, la plupart des motos sont déclarées 49 CC et ne requièrent même pas de permis de conduire, autorisant tous ceux qui veulent les conduire. « Si le permis de conduire n'est pas exigé pour tous les conducteurs de moto quel que soit le type de moto, la situation va empirer puisque le nombre de ces types de moto va encore continuer à augmenter », continue encore le président de l'association « Riders Scoot Community ».

Le ministère du Transport et de la météorologie a recensé jusqu'à quarante accidents avec vingt-neuf blessés et dix morts au cours de ce premier mois de l'année 2024, dont la plupart d'entre eux sont causés par des motos. Une décision a donc été prise afin de mettre en pratique des mesures importantes pour éviter ces types d'accident mortel. « Une grande sensibilisation sur les savoir-faire et comportement sur les routes.

Il y a aussi la surveillance massive des permis de conduire afin de permettre à tout un chacun de rouler avec sérénité », explique un responsable auprès de ce ministère. La prise de boissons alcoolisées, le nombre de passagers pour chaque moto et aussi l'excès de vitesse feront l'objet de prise de mesures.

L'association des conducteurs de motos prône le respect d'autrui pour atteindre cet objectif. La formation qu'elle met à disposition des motards implique ce savoir-vivre sur les routes.