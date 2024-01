Afrique de l'Est: Coupe de Madagascar / Finale - CFFA veut sa revanche contre Elgeco Plus

La finale de la Coupe de Madagascar, version 2023, aura lieu dimanche, au By pass. Ce sera le remake d'un quart de finale du GTA, à l'issue duquel Elgeco Plus a vaincu CFFA, 1 à 0.

Une finale 100% Oranges. Deux clubs phares d'Analamanga et du pays, Elgeco Plus et le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA), disputeront la finale de la Coupe de Madagascar version 2023. Le duel final se jouera, dimanche à 14 heures au By pass. L'équipe d'Andoharanofotsy veut prendre sa revanche contre Elgeco Plus sur sa pelouse. Ce dernier club, tenant du titre avec quatre étoiles dans son palmarès, a récemment défait et éliminé CFFA, vainqueur de la Coupe version 2021, sur le score de 1 à 0, lors des quarts de finale du Grand Tournoi d'Antananarivo (GTA), au début du mois.

«Ce sera une occasion pour nous de prendre notre revanche. Certes, les deux équipes veulent chacune renouer avec le titre. Ainsi, il faut être prêt sur tous les plans pour arracher la victoire et nous ferons tout pour l'emporter», confie l'entraineur du Club d'Andoharanfotsy, Titi Rasoanaivo. Avant la dernière rencontre entre les deux formations, lors des quarts du GTA, Elgeco Plus avait déjà disposé du club champion de Madagascar version 2022, sur le score de 1 à 0, au match retour de la phase de conférences de la précédente édition de l'Orange Pro League, après un match nul à l'aller.

Enième titre

%

Le club quadruple vainqueur de la Coupe nationale, vise lui aussi une cinquième étoile. «Le match sera peut être le remake des quarts du GTA, mais cette finale sera sûrement ouverte comme toutes les finales. Les deux équipes se connaissent très bien. Nous l'avons battue, mais avec un score très serré, donc il fera tout pour reprendre la victoire. De notre côté, nous devrons être prêts à tout, car il est certain que CFFA va rectifier ses erreurs», souligne Andry Hildecoeur, coach du club du By Pass. «Notre avantage est l'habitude de jouer et d'effectuer les entrainements sur ce terrain. Et il faut toujours joueur la prudence», poursuit-il.

En demi-finales, le club d'Andoharanofotsy s'est imposé 1 à 0 contre AS Fanalamanga, mercredi, et Elgeco Plus a souffert pour éliminer Disciples FC, au bout du suspens, en prolongation (1-0). Le vainqueur de ce dimanche entre l'équipe du président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, fondateur de l'Elgeco Plus, et du président de l'Association des clubs de football élite de Madagascar (Cfem), Henintsoa Rakotoarimanana dit Tota, représentera le pays à la Coupe de la CAF cette année.