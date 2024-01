Madagascar: Reforestation - La population s'implique davantage au reboisement

L'objectif de reverdir Madagascar est sur la bonne voie. La population s'intéresse davantage au reboisement. De plus en plus de personnes viennent récupérer des jeunes plants dans les pépinières. « Nous remarquons que les jeunes plants s'épuisent rapidement, depuis 2022. L'objectif annuel est atteint, très vite. Cette année, par exemple, la superficie reboisée, dans notre région, frôle, déjà, les 600 Ha, ce qui représentent six cent mille jeunes plants mis en terre, alors que nous n'avons commencé le reboisement qu'au début du mois », indique Lionel Armando Tezena, directeur régional de l'Environnement et du développement durable (Dreed) Atsinanana, dans le cadre du lancement officiel de la campagne de reboisement 2023-2024, hier.

Ce fort engouement de la population au reboisement est constaté, au niveau de plusieurs régions. « Nous avons sensibilisé les habitants de la région Analanjirofo sur le reboisement. Qu'ils peuvent planter des arbres, partout, même dans leurs champs. Qu'ils peuvent en planter, même, pour en faire une clôture. Depuis ils sont motiviés et viennent récupérer, régulièrement des arbres dans les pépinières », lance Tovoniaina Charles Rakotonanahary, Dredd Analanjirofo. Les habitants de la région Androy réalisent également, l'importance du reboisement. Ils en cultivent, notamment, pour réaliser un brise-vent naturel. Pour lutter contre le phénomène « Tiomena », qui sévit de plus en plus, dans cette région.

Le directeur général de la Gouvernance environnementale, Rinah Razafindrabe, auprès du ministère de l'Environnement et du développement durable affirme cette hausse de la participation citoyenne au reboisement. Avoir de la motivation à reboiser est une bonne chose. Mais le plus important dans cette mission n'est pas de mettre en terre un arbre, mais de s'assurer qu'il pousse. Ce département insiste sur l'engagement des citoyens à suivre les jeunes plants qu'ils ont mis en terre, pour que le reboisement ne soit pas vain.