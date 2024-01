Afrique: Haltérophilie - Deux tournois restent pour avoir le ticket olympique "Tojo Andriantsitohaina a des chances de gagner le ticket olympique en Égypte"

À l'approche des J.O de Paris 2024, la marge de manoeuvre de Tojo Andriantsitohaina et Rosina Randafiarison pour chercher le ticket olympique de Paris 2024 commencent à se réduire. À cent quatre-vingt-un jours de l'évènement, il ne reste plus que deux occasions pour les deux haltérophiles malgaches : le Championnat d'Afrique en Égypte qui se jouera, du 2 au 10 février, et le Championnat du monde en Thaïlande, du 31 mars au 11 avril.

Ces deux rendez-vous sont qualificatifs pour les J.O de Paris et les deux athlètes malgaches sont prêts à relever le défi. Concernant le championnat d'Afrique, la chance existe réellement pour Tojo Andriantsitohaina. Évoluant dans la catégorie des 73 kg, Tojo Andriantsitohaina a la forte chance de gagner son ticket olympique du fait de sa force. Il a été battu de peu, sur le poids d'un kilo, à l'arraché, par le Letton Ritvars Suharevs, médaillé de bronze, qui a soulevé 154 kg à l'arraché à la Coupe du monde, en Arabie Saoudite, en septembre 2023, Tojo Andriantsitohaina a échoué au pied du podium.

Mince et minime

Avec ses trente-deux médailles internationales, dont vingt-trois en or, trois en argent et quatre en bronze, détenteur du record d'Afrique à l'arraché aves ses neufs records aux Jeux des Iles de l'océan Indien, en cas de titre continental cette année en Égypte, Tojo Andriantsitohaina obtiendra le ticket rêvé par tous les athlètes du monde qui le mènera à Paris.

%

Rosina Randafiarison, vice-championne du monde 2023, a une plus lourde tâche dans la quête du ticket olympique, car sa catégorie de prédilection (45 kg) ne figure pas dans la catégorie olympique. Elle est obligée de monter en catégorie, celle de 49 kg. La chance est mince et minime pour elle, mais avec les expériences et ses multiples titres africains, elle a l'occasion de montrer qu'elle est une guerrière qui ne se laisse pas facilement abattre.

Elle s'est déplacée au Qatar, du 4 au 14 décembre, pour tenter de réaliser un bon résultat en espérant obtenir la qualification olympique. Elle a dû se contenter de la dix-septième place avec un faible total olympique de 155 kg: 70 kg à l'arraché et 85 kg à l'épaulé jeté. Une piètre performance par rapport à ce qu'elle avait prouvé auparavant.

« Durant ce grand prix de Qatar, elle a été loin de ses meilleures performances, car elle vient de monter en catégorie supérieure (49kg). Elle a besoin d'un temps d'adaptation tant sur le plan physique que technique. Au championnat d'Afrique, elle aura sa chance et on lui souhaite du succès dans sa quête de médaille olympique », confie Nirisoa Rafalimalala, supporteur de Rosina Randafiarison.