Madagascar: Littérature - Michèle Rakotoson présente son oeuvre à l'étranger

L'éminente écrivaine malgache Michèle Rakotoson, véritable ambassadrice de la littérature malgache, se prépare à une tournée internationale pour présenter son oeuvre remarquable « Ambatomanga, le silence et la douleur », éditée par L'Atelier des Nomades en 2021. Cette oeuvre lui a valu d'être couronnée Lauréate du Prix Orange du Livre Afrique (POLA) 2023. Le coup d'envoi de cette aventure littéraire sera donné le 16 février au Festival Atlantide à Nantes, où Michèle Rakotoson représentera avec fierté Madagascar.

Sa tournée se poursuivra lors de la rentrée littéraire au Mali, ainsi que dans d'autres événements littéraires internationaux tels que la Biennale de littératures francophones de St-Médard-en-Jalles, du 13 au 15 mars, et le Salon du livre africain à Paris, du 16 au 17 mars. « Cette tournée sera extraordinaire et offrira l'occasion de rencontrer d'éminents écrivains internationaux, ainsi que des festivaliers, éditeurs, libraires, associations, journalistes, et bien d'autres acteurs du domaine littéraire », partage-t-elle.

Œuvre historique

« Cette aventure débutera en février et s'achèvera en avril, contribuant ainsi à la promotion de la littérature malgache à l'international. C'est une étape cruciale pour intégrer la littérature malgache dans le réseau international », précise-t-elle. Son livre « Ambatomanga, le silence et la douleur » dépeint l'histoire de l'occupation et de la conquête coloniale de Madagascar au 19e siècle par la France, ainsi que la résistance à cette entreprise impérialiste, marquée par une guerre et l'exil de la souveraine de l'île, la reine Ranavalona III. Après la défaite de la France en 1845, une nouvelle guerre est entreprise en 1895, marquant un tournant significatif dans l'histoire malgache.