Madagascar: Méthodologie - Les polytechniciens initiés au lean management

Une signature de convention de partenariat a eu lieu entre L'École Supérieure Polytechnique Antananarivo, ESPA, et ACPE ou (Amélioration Continue Par les Employés), jeudi.

Collaboration au profit des jeunes. Jeudi a eu lieu au sein de l'ESPA à Vontovorona, la signature de la convention entre l'établissement ESPA et l'ACPE . Par le biais de ce partenariat, ACPE souhaite transmettre l'importance d'un mindset orienté vers l'excellence opérationnelle et la culture d'amélioration continue à la jeune génération. Dans le concret, le lean management six sigma promeut une approche tournée vers l'excellence : comment répondre aux besoins du client en termes de coût, délai, qualité, tout en optimisant les ressources allouées.

Au-delà de la méthodologie et des outils, le lean management priorise un état d'esprit basé sur le respect, le travail d'équipe, l'aller voir, le challenge ou encore le Kaizen. « Ce partenariat nous permettra de planter des graines au profit du savoir-être et du savoir-faire de cette jeune génération - qui seront nos futurs ingénieurs, techniciens, gestionnaires et patrons d'entreprise.

Impulser cette culture d'amélioration continue est pour nous une fierté, et même un devoir, pour l'avenir de nos générations et l'avenir de notre pays, que ce soit d'un point de vue économique que social. Grâce à ce partenariat, nous apportons notre pierre à l'édifice afin d'outiller et d'influer sur nos futurs leaders de manière positive grâce au lean », soutient avec conviction Karine Razafindrakoto, directrice générale adjointe d'ACPE.

Vulgarisé

Le lean management est une méthodologie apparue dans les années 1850 / 1900 durant l'explosion de l'industrie automobile. Au départ, basé, sur la standardisation, le lean est aujourd'hui appliqué et déployé par des milliers d'entreprises et d'organisations à travers le monde. S'appliquant au départ dans les métiers industriels, le lean s'est vulgarisé peu à peu pour toucher et être accessible à tous les secteurs confondus. À Madagascar, plus d'une centaine d'entreprises aujourd'hui adoptent le lean tant en termes de méthodologie qu'en termes d'outils afin de maximiser leur rendement, en assurant une excellence opérationnelle et ce, grâce à l'implication des employés.