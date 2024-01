Angola: Inauguration de la « Spool base » de Sonamet à Lobito

Lobito — Le ministre des Ressources naturelles, Pétrole et Gaz, Diamantino de Azevedo, a inauguré, ce vendredi, à Lobito, une Spool base (usine de fabrication de tubes rigides) au chantier naval de l'entreprise Sonamet.

La fonction de la Spool base est de fabriquer et d'assembler des morceaux de tuyaux pour les services pétroliers, par soudage laser, en fonction d'une commande faite pour un certain projet.

Lors de sa présentation, le directeur général de Sonamet, Domingos Augusto, a révélé que le budget était de onze millions de dollars.

"Le système d'assemblage a été conçu par Subsea7, tandis que la zone de stockage des tuyaux a été conçue et préparée par Sonamet", a-t-il précisé.

Selon lui, l'unité de fabrication occupe une superficie de 32.500 mètres carrés, composée d'une zone de stockage de tubes, d'un pavillon de production, d'un atelier de 130 mètres de long et d'une zone de production et d'assemblage de tubes simples et d'autres plus complexes.

"La structure fonctionne en deux équipes de 12 heures et le nombre d'emplois varie entre 85 et 89 salariés, y compris le personnel de soutien", a-t-il précisé.

Dans son intervention, le ministre Diamantino de Azevedo a révélé que les projets de l'Angola, principalement en mer et en eaux profondes, sont très complexes et nécessitent une formation continue du personnel, de la créativité et des investissements dans de nouvelles technologies et des installations de fabrication modernes.

C'est pourquoi, selon le ministre, tant les sociétés exploitantes que les prestataires de services doivent s'adapter au nouveau contexte et innover pour surmonter les défis actuels.

Il a rappelé que le pétrole et le gaz sont les produits d'exportation les plus importants de l'Angola et qu'ils représentent 90 pour cent des recettes en devises.

L'industrie pétrolière représente plus d'un tiers du produit intérieur brut (PIB) du pays, selon le ministre.

"Nous espérons que l'investissement et l'inauguration de cette base Spool de Sonamet renforceront sa capacité de production et créeront de nouveaux emplois pour les jeunes Angolais, en particulier les résidents de cette province", a-t-il ajouté.

Diamantino de Azevedo a remercié les investisseurs, Sonangol et TotalEnergies, les travailleurs de Sonamet et tous ceux qui ont contribué à faire du projet une réalité.

Pour l'instant, la base Spool de Sonamet est la seule du pays. Le premier appartenait à Angoflex, se trouvait à Barra do Dande, province de Bengo, et est désormais à l'arrêt.

Sonamet est une entreprise qui fabrique des structures métalliques pour la prospection et la production pétrolière.