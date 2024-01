Congo-Brazzaville: Fonction publique - Firmin Ayessa appelle à la probité dans le traitement des dossiers

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a dévoilé, le 26 janvier à Brazzaville, les actions prioritaires de son département en 2024, tout en appelant les cadres et agents à bannir les antivaleurs qui commencent à y prendre corps, surtout à la direction générale de la Fonction publique.

En vertu de l'obligation de probité qui s'impose à tous les agents publics, le ministre d'Etat a attiré l'attention des cadres et agents évoluant à la direction générale de la Fonction publique en leur réitérant que le traitement des dossiers est gratuit. « Ces étiquettes d'escroc et d'arnaqueur qu'on attribue aux agents de notre ministère et particulièrement aux agents de la direction générale de la fonction publique par la faute de quelques malfrats ne nous honore pas. Nous devons y mettre un terme définitif. Nous y veillerons », a martelé Firmin Ayessa.

S'agissant de la feuille de route de l'année en cours, le ministère en charge de la Fonction publique entend entreprendre et poursuivre la mise en oeuvre des actions prioritaires engagées en 2023. Il s'agit, entre autres, de l'application effective et la vulgarisation de la loi n°68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la Fonction publique ; la poursuite de l'opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'Etat ainsi que des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. « Après les deux premières phases, celle de Brazzaville et des autres départements du pays, nous nous attèlerons à organiser la session de rattrapage pour les deux premières phases et la dernière phase qui concerne les missions diplomatiques et consulaires du Congo à l'étranger », a annoncé le ministre d'Etat.

Il est aussi prévu l'opérationnalisation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat dont la cérémonie de présentation et de remise officielle sera organisée prochainement en présence des partenaires techniques et financiers ; l'organisation du test de changement de spécialité; l'organisation d'une campagne de titularisation des agents contractuels de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 305 de la loi n°68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la Fonction publique.

Recruter en tenant compte de l'année de la jeunesse

La campagne de recrutement à la Fonction publique pour l'exercice 2024 se fera, à en croire Firmin Ayessa, suivant les orientations du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a décrété 2024, année de la jeunesse. Il a, par ailleurs, annoncé la réorganisation de la direction générale de la Fonction publique pour l'arrimer au nouveau statut, afin de rendre la gestion du personnel plus efficiente et adéquatement rationnelle d'autant plus que l'on y déplore, à bon droit, la pléthore et le « trop plein ». Une question qui devrait être abordée, selon lui, sous le double angle des effectifs et sinon du manque des locaux.

Concernant la composante sécurité sociale, le gouvernement a retenu l'entrée en exploitation effective de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu), avec la poursuite de l'enrôlement biométrique des assurés ; le conventionnement des formations sanitaires publiques et privées présélectionnées et l'achèvement du module 1 du système d'information, concernant la solution santé ; la mise en place des organes de gouvernance de la Camu, notamment le Conseil d'administration et la direction générale, conformément aux dispositions légales.

Il s'agira également du renforcement de la gouvernance de la Caisse nationale de sécurité sociale, à travers la mise en place des outils modernes de gestion et la finalisation de la réforme du système d'information ; de la poursuite des efforts du gouvernement à travers le ministère des Finances pour la régularité du paiement des pensions en tenant compte des effectifs ; l'amélioration des conditions de travail à la Caisse de retraite des fonctionnaires et la poursuite de la modernisation des outils de gestion en vue d'un traitement plus efficace des pensions.

« L'exécution de toutes ces orientations ne peut être possible que si et seulement si, chacun de vous s'implique résolument au travail, avec abnégation dans le respect de la chose publique. A cet effet, le décret n°2003-327 du 19 décembre 2003 portant code de conduite des agents publics sera d'application stricte », a conclu Firmin Ayessa, précisant que 2024 se présente comme une année à forts enjeux pour le ministère.