Congo-Brazzaville: Mines - Booster les minéraux de développement négligés

Le ministère des Industries minières et de la Géologie organise, du 25 janvier au 1er février à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), la première session technique de renforcement des capacités et de partage d'expériences sur la formalisation, l'environnement, la santé et la sécurité dans le secteur des minéraux de développement en République du Congo.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme Afrique, Caraïbes et Pacifique/Union européenne (ACP-UE) en faveur des minéraux de développement, le projet est financé à hauteur de 13,1 millions d'euros par la Commission européenne et mis en oeuvre par le Pnud. Il vise à améliorer le profil et la gestion des minéraux négligés, notamment les minéraux industriels, les matériaux de construction, les pierres de taille et pierres semi-précieuses.

Le représentant résident adjoint du Pnud au Congo, Henry René Diouf, a rappelé que les minéraux de développement négligés, bien que cruciaux pour le développement durable, n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritent jusqu'à présent. Cela en dépit de leur potentiel significatif pour améliorer les moyens de subsistance des communautés à travers le monde. Il a aussi déploré le fait que la plupart des Etats accordent, dans le cadre de leur développement économique, une grande importance à l'industrie minière du fait de son fort potentiel de contribution au Produit intérieur brut et délaissent les minéraux du développement.

« Et pourtant, ces derniers sont économiquement importants dans les localités ou départements de leur exploitation et procurent de l'emploi, des revenus conséquents pour le bien-être social et économique des communautés et contribuent à la réduction de la pauvreté. Ainsi, pour le Pnud et ses partenaires, les minéraux du développement sont le levier important pour le développement économique et la réalisation des Objectifs du développement durable », a-t-il déclaré.

Ainsi, conscient des défis auxquels ce secteur est confronté et des risques que l'exploitation de ces minéraux portent sur l'environnement, la santé et la sécurité, il est judicieux, a-t-il expliqué, d'apporter un appui en vue de contribuer au renforcement des capacités des acteurs et institutions du secteur. D'où la nécessité de diffuser les meilleures pratiques respectueuses de l'environnement ; d'améliorer les conditions de travail garantissant la santé et la sécurité des exploitants ; d'apporter aux bénéficiaires de cette session des outils techniques pouvant faciliter leur accès aux technologies adéquates et aux finances pour booster le développement de ce secteur.

« En investissant dans la recherche, la formation, les infrastructures et les services d'appui, nous pouvons créer un environnement propice à l'épanouissement de ce secteur négligé. Ensemble, nous pouvons transformer les minéraux de développement négligés en moteur de croissance économique inclusive et durable, générant des emplois locaux et contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté », a conclu Henry René Diouf.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie minière et de la Géologie, Michel Kouka Mapengo, a lui aussi reconnu l'impact important des minéraux de développement négligés pour le développement durable. Cependant, il a déploré le fait que ces minéraux n'ont pas reçu une attention particulière pour leur potentiel sur les moyens de subsistance. « Comparé aux minéraux de forte valeur, le secteur des minéraux de développement négligés a un lien plus étroit avec l'économie locale, et son potentiel génère plus d'emplois locaux avec un impact plus énorme sur la réduction de la pauvreté.

C'est dans le souci de promouvoir et de valoriser les minéraux de développement négligés que ce programme est mis en oeuvre en République du Congo, à travers des ateliers de formation sur l'environnement, la communauté, la santé et la sécurité dans le secteur des minéraux de développement négligés », a-t-il rappelé. Il a invité les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'atteindre les résultats attendus.