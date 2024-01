Afrique de l'Ouest: Ministère des Affaires étrangères - Le Haut représentant de la Coalition pour le Sahel en visite à Tunis

Nabil Ammar a estimé que la contribution de la Tunisie est importante dans la mise en oeuvre des différents objectifs de la Coalition pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Sahel qui connaît des conflits entre des puissances internationales et régionales.

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a reçu, hier, au siège du département, le Haut représentant de la coalition pour le Sahel, Hamadi Ould Meimou, qui effectue une visite de travail à Tunis.

Le rôle de la Coalition pour le Sahel dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité dans la région a été au centre de cette rencontre, indique un communiqué du ministère.

Nabil Ammar a estimé que la contribution de la Tunisie est importante dans la mise en oeuvre des différents objectifs de la Coalition pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Sahel qui connaît des conflits entre des puissances internationales et régionales. A ce propos, il a appelé à identifier les causes profondes de ces conflits, afin de concevoir des solutions globales permettant de rompre définitivement avec la situation actuelle.

A cette occasion, le ministre a félicité Hamadi Ould Meimou pour sa nomination récente, au poste de Haut représentant de la coalition pour le Sahel, saluant le niveau de coopération bilatérale entre la Tunisie et les pays de cette région.

De son côté, Ould Meimou (ex-ministre mauritanien des Affaires étrangères) a salué la « sagesse» dont font preuve les autorités tunisiennes dans le traitement des questions de la région.

Il a souligné la nécessité de promouvoir une action commune à l'échelle internationale et régionale, d'autant que la région du Sahel fait face à des crises économiques et sécuritaires de taille, notamment à la lumière de l'activité croissante des groupes terroristes et de l'expansion de leurs opérations criminelles.

Le Mauritanien Hamadi Ould Meimou a été nommé, en septembre 2023, au poste de Haut représentant de la coalition pour le Sahel. Il a succédé au tchadien Djimé Adoum.