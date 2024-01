Tunisie: La Kasbah - Pour un pilotage efficace des projets dans le respect des délais

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, hier, au Palais du gouvernement, à La Kasbah, la 3e réunion de la Commission supérieure pour l'accélération de la réalisation des projets publics.

La réunion s'est déroulée en présence des ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Economie et de la Planification, de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, du Commerce et du Développement des exportations, de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de l'Equipement et de l'Habitat, des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières et de l'Environnement, de la Santé, et de la Jeunesse et des Sports.

La séance a porté sur le suivi de la mise en oeuvre des décisions de la deuxième séance tenue le 15 décembre 2023.

Les participants ont mis l'accent sur la nécessité de résoudre les problèmes liés à la question des financements pour la mise en oeuvre du projet de construction d'un hôpital multidisciplinaire à Gafsa en vue du démarrage des premières étapes du projet bloqué depuis 2016.

Il s'agit, également, de régulariser la situation des familles installées dans les lotissements réservés au projet du barrage Khazzen Saïda, la reprise des travaux du projet du barrage de Kalâa Kebira par la Société Somatra Get, durant la première semaine du mois de février 2024 et la fin de l'élaboration des scénarios finaux du projet d'aménagement de Sebkha Ben Ghayadha, à Mahdia avant le 15 février 2024.

Au cours de cette réunion, a été présenté un exposé autour de l'avancement d'un ensemble de projets relatifs au secteur de la jeunesse et des sports, notamment les établissements sportifs.

La réunion a mis l'accent sur l'importance d'accélérer l'aménagement d'un ensemble de projets, dont l'engagement d'accélérer la maintenance de la piscine municipale du Belvédère, tout en préservant ses caractéristiques architecturales.