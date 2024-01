Tunisie: Gafsa / Respect du cachet architectural de la ville - Cap sur une urbanité harmonieuse

Le nouveau projet d'aménagement crée une synergie entre le développement urbain et le bien-être communautaire.

La rue de la Grande mosquée sublimée.

La rue de la Grande mosquée, reliant la médina de Gafsa à son oasis historique, est bien plus qu'un axe de passage. Elle deviendra un havre de paix pour les habitants, offrant une échappatoire aux bruits de la ville et un lieu de quiétude et de tranquillité.

Pour les Gafsiens, cette mosquée est plus qu'un lieu de prière et les historiens la considèrent comme une partie intégrante des espaces patrimoniaux de la ville et qui sont recensés à 149 par le programme européen Med-Urbs.

Dans la partie islamique de cet arsenal patrimonial, on retient la Grande mosquée (Jémaâ al-kabîr), également dénommé sidi Sâheb al-waqt. L'architecture de ce sanctuaire, dont la construction remonte à l'époque aghlabide, s'inspire de celle de la Grande mosquée de Kairouan et de la mosquée Ezzitouna. La place jouxtant la grande mosquée, entourée d'une importance particulière pour les citoyens, fut rénovée grâce aux efforts de l'ASM Gafsa, dans le cadre du projet «Ruelles vertes», en revêtant 1.100 m2 avec des pierres extraites des montagnes surplombant la ville de Gafsa.

Cette place se trouve aujourd'hui au centre de l'intérêt du conseil régional. Dans une démarche résolument tournée vers l'urbanisation, les responsables régionaux ont alloué une enveloppe de 800.000 dinars pour le projet ambitieux de restauration et d'embellissement urbain de la rue de la Grande mosquée.

Cette initiative stratégique, qui est le fruit de la collaboration fructueuse entre le conseil régional, la municipalité, l'ASM Gafsa et l'Institut national du patrimoine, vise à redéfinir l'espace urbain, réaffirmant ainsi l'identité historique de la médina tout en intégrant des éléments contemporains.

Qualité de vie et convivialité urbaine

Les travaux envisagés consistent en la rénovation de la place de la grande mosquée, avec l'utilisation de pavés taillés à partir de pierres extraites localement, soulignant ainsi l'authenticité de Gafsa. Le projet ne se limite pas à la restauration de la rue, mais prévoit également la création d'aires de repos offrant une vue imprenable sur l'oasis. Ces espaces permettront aux citoyens de contempler l'étendue de cet espace oasien, tout en admirant de près le coucher du soleil. Cette démarche, résolument tournée vers l'urbanisation harmonieuse, met en exergue la liaison emblématique entre la médina et son oasis historique et transcende son rôle traditionnel pour devenir un axe urbain repensé.

Par voie de conséquence, ce projet métamorphose cette oasis calme, se présentant comme une alternative apaisante aux tumultes citadins et émerge comme un havre de tranquillité au cœur de la ville. Cependant, l'ambition du projet va au-delà de simple restauration, intégrant une approche urbanistique plus vaste. La création d'aires de repos panoramiques, offrant une vue pittoresque sur l'oasis, se veut une perspective d'urbanisation axée sur la qualité de la vie, avec un zeste de convivialité urbaine, ce qui crée une synergie entre le développement urbain et le bien-être communautaire.

En investissant dans la restauration urbaine de la rue de la Grande mosquée, le conseil régional de Gafsa affirme son engagement envers une urbanisation réfléchie, fusionnant passé et présent pour façonner un futur où la ville de Gafsa devient un lieu de vie exemplaire, en symbiose avec son milieu naturel et son histoire, et tourné vers l'avenir. Ce projet illustre l'importance d'une urbanisation bien pensée, un pilier essentiel pour le développement durable de Gafsa.